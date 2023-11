Personeller Umbruch beim Neuburger Fanfarenzug „Ottheinrich“: Drei langjährige Vorstandsmitglieder sind aus ihrem Amt zurückgetreten. Das ist der neue Vorstand.

Beim Neuburger Fanfarenzug „Ottheinrich“ steht ein großer Wechsel an. Mit Michael Bachofer, Christian Matysik und Herbert Weidner treten drei langjährige Vorstandsmitglieder aus ihrem Amt zurück. Bei den Wahlen auf der alljährlichen Jahreshauptversammlung wurde Marcel Lignon, der bisher das Amt des zweiten Vorsitzenden innehatte, zum ersten Vorsitzenden gewählt. Neuer zweiter Vorsitzender wird Thorsten Möbius. Ebenfalls erstmalig im Vorstand werden Kassier Sebastian Hofmann und Schriftführer Andreas Edler agieren. Die musikalische Leitung bleibt weiterhin bei Reiner Bartsch, schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Die Fahnenschwinger halten ihren Gruppenleiterinnen Anna Bachhofer und Melanie Wesolovski die Treue. Bei den Bläsern übernehmen Manuela Bachhofer und Franziska Lignon die Leitung. Kai Hekele wird ab jetzt den aktuellen Trommlerchef Jeremias Bartsch unterstützen. Mit der Jahreshauptversammlung geht für den Fanfarenzug Ottheinrich wieder einmal eine vollgepackte Saison zu Ende.

Auch wenn natürlich das Neuburger Schloßfest als Heimspiel das große Highlight aller Mitglieder war, standen Auftritte bei befreundeten Vereinen in Heidelberg, Gernlinden und Sansepolcro sowie Reisen nach Hainburg und Kaprun in Österreich auf dem Plan. Mit 20 neuen Mitgliedern, die durch die Schnupperprobe im September ihre Begeisterung an Fahne, Trommel und Fanfare gefunden haben, blickt der Verein zuversichtlich auf die Saison 2024, heißt es. (AZ)