Motorradfahrer flüchtet mit 140 km/h vor Polizei über B 16 – Führerschein sichergestellt

Ein 20-jähriger Mann aus Neuburg an der Donau hat sich am Mittwochnachmittag auf der B 16 am Südpark eine riskante Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei mitteilt, fiel der junge Mann gegen 14.20 Uhr einer Polizeistreife auf, nachdem sein Motorrad durch laute Fahrgeräusche auffällig geworden war.

Neuburg an der Donau: Motorradfahrer flüchtet mit 140 km/h vor Polizei

Als die Beamten den Motorradfahrer kontrollieren wollten, ignorierte dieser die Anhaltezeichen und beschleunigte stark. Nach Angaben der Polizei erreichte er dabei Geschwindigkeiten von bis zu 140 km/h. Während der Flucht überholte der 20-Jährige zudem mehrere Fahrzeuge, teils verbotswidrig, und bog schließlich in den Sehensander Weg ein, wo die Polizei ihn stellen konnte.

Rennen gegen Polizei: Beamte stellen Führerschein sicher

Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten die Beamten am Motorrad unzulässige technische Veränderungen, die vermutlich auch der Grund für das riskante Fahrverhalten waren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des jungen Mannes vorläufig sichergestellt. Ihn erwarten nun Ermittlungen wegen illegaler technischer Veränderungen am Kraftrad sowie wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

