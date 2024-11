Schwimmkurse auf Englisch für THI-Studenten starten im Januar

Es war ein Unglück, das viel Bestürzung und Trauer in Neuburg ausgelöst hat: Anfang September sind bei einem Badeausflug zwei internationale THI-Studenten in der Donau ertrunken. Noch während der Suchaktion wurde klar: Die jungen Männer aus Simbabwe und Sri Lanka konnten nur schlecht oder gar nicht schwimmen. Sie waren von der Strömung abgetrieben worden und wurden Tage später tot aus dem Fluss geborgen. In die Betroffenheit über den tragischen Unfall mischte sich schnell auch die Frage, ob und wie er vielleicht hätte vermieden werden können. Zwei Monate später ist klar: Ab dem kommenden Jahr gibt es für die internationalen Studenten der THI im Parkbad in Neuburg spezielle Schwimmkurse. Und nicht nur das: Auch in Vorträgen wird auf die Gefahren von Flüssen und Seen hingewiesen.

