Der FC Ingolstadt zeigt eine Reaktion und gewinnt in Verl mit 4:1

Der FC Ingolstadt hat in der 3. Liga eine Reaktion auf die jüngste Negativphase gezeigt. Nach den Niederlagen in Rostock (0:2) und gegen Alemannia Aachen (0:3) präsentierten sich die Schanzer stark verbessert und gewannen beim SC Verl mit 4:1.

„Auch wenn Verl mehr den Ball hatte, war es ein verdienter Sieg“, sagte FCI-Trainerin Sabrina Wittmann, die den Gegner im Vorfeld als „spielstärkste Mannschaft“ der Liga bezeichnet hatte. „Wir haben auf einen kompakten Block und Umschaltmomente gesetzt, was gut geklappt hat“, fügte sie an. Dabei begann die Partie für die Gäste, bei denen es fünf Veränderungen in der Startelf gab, unglücklich. Der wiedergenesene Lukas Fröde foulte im Strafraum Timur Gayret. Berkan Taz verwandelte den „umstrittenen Elfmeter“, wie in Wittmann zu Recht bezeichnete, sicher zum frühen 1:0 für Verl (6.). „Das war ein Nackenschlag“, meinte die FCI-Trainerin, die von ihrer Mannschaft mit dem Ausgleich eine starke Antwort sah. Benjamin Kanuric brachte einen Freistoß in den Strafraum, Simon Lorenz schraubte sich in die Höhe und köpfte zum 1:1 ein (16.). „Wir sind gegen eine Mannschaft, die zuletzt zwei Siege in Folge feiern durfte, früh in Rückstand geraten, konnten aber schnell ausgleichen und kurz darauf das Führungstor erzielen. Uns war klar, dass es eine Begegnung wird, in der wir als Team viel gegen den Ball arbeiten müssen“, sagte Kanuric. Der zweite Ingolstädter Treffer war dabei schön anzusehen. Yannick Deichmann legte den Ball nach einem Zuspiel von Fröde mit der Brust zurück, Sebastian Grönning traf mit einer Direktabnahme aus 18 Metern zum 1:2 in den Winkel (23.). Grönning hätte im Anschluss noch einen weiteren Treffer nachlegen können, doch Torhüter Philipp Schulze war zur Stelle.

FC Ingolstadt legt in Verl zwei Tore nach

Der FCI konnte mit dem Vorsprung im Rücken seinen Matchplan umsetzen und zog sich zurück. Bis auf einen Distanzschuss von Taz, den Pelle Boevink parierte, erspielte sich Verl keine nennenswerten Chancen (30.). Das Bild änderte sich nach dem Seitenwechsel nicht. Die Schanzer standen sicher und agierten vorne eiskalt. Marcel Costly zog von der rechten Seite in den Strafraum ein und bediente Kanuric, der direkt abzog. Der Ball wäre wohl vorbei gegangen, Gayret gab ihm mit der Fußspitze die entscheidende Richtungsänderung. Damit stand es 1:3 (64.). Und der FCI legte nach. Grönning behauptete im Sechzehner einen langen Ball von Boevink, der eingewechselte Deniz Zeitler schob flach zum 1:4 ein (70.).

„In den letzten Wochen standen wir natürlich etwas unter Druck. Deshalb überwiegt heute die Erleichterung, das Spiel gewonnen zu haben“, sagte Simon Lorenz. „Insgesamt war es eine gute Mannschaftsleistung von uns. Die Liga ist einfach brutal eng, man kann gegen jeden Klub verlieren. Daher sind Kleinigkeiten umso wichtiger.“ Das klare Ziel sei gewesen, „uns selbst zu beweisen, dass vor allem die letzten beiden Partien nicht unser Anspruch sein können. Wir wissen um unsere Fähigkeiten – die konnten wir heute präsentieren“, meinte Kanuric.

FC Ingolstadt gastiert beim FV Illertissen

Da der 1. Saarbrücken patzte (0:2 gegen den VfB Stuttgart II), verringerte der FCI den Rückstand auf den Tabellendritten auf fünf Punkte. Der Tabellenzweite Energie Cottbus (1:0 in Sandhausen) ist sieben Zähler entfernt, Spitzenreiter Dynamo Dresden hat acht Punkte mehr auf dem Konto. Nun steht in der 3. Liga eine Länderspielpause an, ehe der FC Ingolstadt am Sonntag, 30. März (13.30 Uhr), Viktoria Köln empfängt. Zunächst sind die Schanzer am Samstag, 22. März (14 Uhr), im bayerischen Toto-Pokal gefordert. Im Halbfinale geht es zu Regionalligist FV Illertissen.

SC Verl P. Schulze - Kammerbauer, Köhler (73. P. Schulz), Mikic, Stöcker (73. Mhamdi) - Benger (73. Gerhardt) - Y. Otto (46. Arweiler), Baack - Gayret - Taz, Steczyk (66. Lokotsch)

FC Ingolstadt 04 Boevink - Costly, Cvjetinovic, S. Lorenz (75. Malone), Decker - Fröde, Plath - Deichmann (67. G. Christensen), Kanuric (81. Borkowski) - Heike (67. Zeitler), Grönning (81. Testroet)

Schiedsrichter Kevin Behrens (Hannover) - Zuschauer 1824 - Tore 1:0 Taz (8./Foulelfmeter), 1:1 S. Lorenz (16.), 1:2 Grönning (23.), 1:3 Gayret (64./Eigentor), 1:4 Zeitler (70.).