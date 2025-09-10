21-Jähriger will sich bei Theorieprüfung Führerschein erschummeln – dann kommt die Polizei

Ein 21-jähriger Mann aus Ingolstadt hat am Mittwochvormittag versucht, bei der theoretischen Führerscheinprüfung in Neuburg mit unerlaubten Mitteln nachzuhelfen. Das Vorhaben blieb jedoch nicht unentdeckt.

Neuburg: Starke elektromagnetische Wellen bei Führerscheinprüfung registriert

Wie die Polizei mitteilt, fiel der Prüfling gegen kurz nach 10 Uhr auf, als der zuständige Prüfer „starke elektromagnetische Wellen“ bei dem jungen Mann registrierte. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Bei der anschließenden Durchsuchung des 21-Jährigen konnten die Beamten mehrere elektronische Geräte und zwei Handys sicherstellen.

21-jähriger Prüfling wollte bei Theorieprüfung schummeln

Im Zuge der Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Mann während der Prüfung über eines der Handys mit einer weiteren Person in Kontakt stand. Die Prüfung wurde daraufhin umgehend abgebrochen. Den 21-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen mittelbarer Falschbeurkundung.

Im Übrigen hat die AZ-Redakteurin Doris Wegner den Selbstversuch gewagt: Würde sie den Führerschein heute noch einmal bestehen?