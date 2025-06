Das Gewitter dauerte nicht mal 15 Minuten, doch der Sturmschaden am Wittelsbacher Golfclub ist massiv. Verantwortliche und Golfspieler werden die Folgen noch wochenlang spüren. So ist am Tag nach dem verheerenden Unwetter weiterhin Aufräumen angesagt - und Zeit, für eine erste Unwetterbilanz. „Es ist ein Generationenschaden“, sagt Golfclub-Geschäftsführer Korbinian Kofler.

