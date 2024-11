IG Metall fordert mehr Gehalt: Warnstreiks bei Airbus und Audi

Die IG Metall fordert sieben Prozent mehr Gehalt und geht dafür aktuell auf die Straße, auch in der Region. Unter anderem fand am Mittwoch ein Warnstreik mit 1100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei Airbus in Manching statt. Am Donnerstag werden die Streiks noch ausgedehnt.

Die Nachtschicht von Audi beteiligt sich am Streik der IG Metall

In 107 Betrieben in Bayern soll die Arbeit niedergelegt werden. In Ingolstadt ist neben Schaeffler auch die Nachtschicht von Audi betroffen. Dort ist ab 23.30 Uhr eine Kundgebung vor den Werkstoren geplant. Zum Streik aufgerufen sind 4000 Mitarbeitende von Audi, außerdem noch 100 Beschäftigte der DP World Logistics Germany und 120 Beschäftigte der Scherm Gruppe. (AZ)