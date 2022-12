Weichering

12:01 Uhr

Weichering 2023: Mack sieht gute Chancen für Paketzentrum

Plus Der Bürgermeister von Weichering strebt eine Verlegung der B16-Ausfahrt an, sollte das Logistikzentrum gebaut werden. Was in der Gemeinde 2023 noch geplant ist.

Von Claudia Stegmann

Er ist vorsichtig optimistisch. Fragt man Weicherings Bürgermeister Thomas Mack, wie hoch er die Wahrscheinlichkeit einschätzt, dass das Paketzentrum tatsächlich gebaut wird, dann sagt er, "zu 55 Prozent ja". Noch ist nichts entschieden. Das Bauleitverfahren hat gerade erst begonnen, die Rückmeldungen aus der ersten öffentlichen Auslegung werden noch gesichtet und bewertet. Doch schon jetzt zeige sich, dass die Post die Einwände ernst nehme, sagt Mack. Aufgrund der Reaktionen werden neue Gutachten erstellt und weitere Untersuchungen gemacht. "So weit möglich, reagiert die Post auf die Kritikpunkte", ist Macks Eindruck. Dass am Ende alle Zweifel und Gegenargumente ausgeräumt werden können, glaubt er zwar nicht: "Die Hardliner werden wir nicht überzeugen können." Doch sollte keine Klage gegen das Vorhaben eingereicht werden, dann könnte sich seiner Meinung nach eine verträgliche Lösung für die Mehrheit finden.

