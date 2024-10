Wieder hohes Defizit des Parkbads: „Müssen uns das weiter leisten“

An diesem Samstag öffnet das Neuburger Parkbad verspätet in die neue Saison. Was viele Menschen in der Region freut, ist aus rein wirtschaftlicher Sicht ein immenses Minusgeschäft. Wie quasi jedes kommunale Bad schreibt auch das Parkbad tiefrote Zahlen. 2023 lag das Defizit bei mehr als 1,73 Millionen Euro. Das geht aus dem Jahresabschluss hervor, der am kommenden Dienstag im Werkausschuss vorgestellt wird. Auch wenn die Verluste im öffentlichen Bereich, vor allem durch das Parkbad, durch Gewinne in den Energiesparten ausgeglichen werden, ist die Finanzlage zunehmend angespannt. Einmal mehr stellt sich die Frage: Wie lange kann sich Neuburg unter diesen Umständen sein Hallenbad leisten?

