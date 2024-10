Nach Legionellenfund: Neuburger Parkbad soll am Samstag öffnen

Das Neuburger Parkbad soll planmäßig an diesem Samstag, 12. Oktober, in die neue Saison starten. Das teilen die Stadtwerke mit. Wie berichtet, musste die ursprünglich für Ende September geplante Eröffnung aufgrund von Legionellen in Duschwasserproben verschoben werden.

Parkbad Neuburg soll am Samstag, 12. Oktober, öffnen

In der Zwischenzeit haben die Verantwortlichen die Leitungen gespült und desinfiziert und schließlich eine neue Probe an das Trinkwasserlabor in Ingolstadt geschickt. Das Ergebnis steht noch aus und soll am Freitagvormittag vorliegen. Ist die Wasserqualität in Ordnung, steht einer Öffnung des Hallenbads am Samstag nichts mehr im Wege. (ands)