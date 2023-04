Wie sieht das Theater der Zukunft aus, Tina Lorenz?

Kultur erleben – und zwar vom Sofa aus: Das Staatstheater bietet digitale Vorführungen an. Im Live-Podcast sagt Tina Lorenz, warum sie sich nicht vor der Konkurrenz durch Netflix und Co. fürchtet.

Die Idee klingt revolutionär für die Kulturbranche: Schauspiel, Ballett, Konzerte, die sich mittels Virtual Reality (VR) erleben lassen – bequem vom Sofa aus. Wie diese Art von Digitaltheater funktioniert, darüber spricht Tina Lorenz vom Augsburger Staatstheater in einer Sonderfolge unseres Podcasts „Augsburg, meine Stadt“.

Tina Lorenz über die Liebe zum Theater, digitale Visionen und Netflix

Das Staatstheater führte seine Digitalsparte 2020 ein – als erstes Theater deutschlandweit. Tina Lorenz ist von Anfang an dabei und leitet den Bereich. Im Podcast erklärt sie, wie Theater mittels VR-Brille funktioniert, was Zuschauerinnen und Zuschauer daran fasziniert und wie erfolgreich das Modell ist. Außerdem sagt Lorenz, wie digitales Theater in fünf Jahren aussehen könnte. Lorenz spricht zudem über ihre Vita, ihre Jugend im Chaos Computer Club und sagt, wie sie Augsburg als Kulturstandort wahrnimmt. Die Theatermacherin gibt auch persönliche Einblicke und verrät, welche Vorstellung sie zuletzt zu Tränen gerührt hat.

Das Gespräch mit Tina Lorenz fand auf dem Rocketeer-Festival statt – einer Konferenz für digitale Innovationen und Zukunftstrends in Augsburg. Ida König und Axel Hechelmann führten das Gespräch ausnahmsweise gemeinsam. Normalerweise moderieren sie „Augsburg, meine Stadt“ abwechselnd. Eine neue Folge erscheint in der Regel jeden zweiten Donnerstag.

