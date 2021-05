Einblicke in die Kitas von Nördlingen: Welche Kita passt zu meinem Kind?

In der neuen Serie gibt unsere Mitarbeiterin Einblicke in die Kitas in Nördlingen. Alles rund um die Einrichtungen und laufende Projekte.

Wer sein Kind für eine Kita- oder Grippenplatz anmeldet, hat die Möglichkeit anzugeben, welche Kitas besonders weit oben auf der Favoriten-Liste stehen. Die meisten Einrichtungen in Nördlingen entwickeln sich und werden teilweise grundsaniert. Mancher Orts entsteht demnächst eine neue Kindertagesstätte. Damit Eltern und Interessierte einen Überblick über laufende Projekte bekommen und mehr über die Einrichtungen erfahren, hat sich unsere Freie-Mitarbeiterin die Zeit genommen und die Kitas einzeln besucht. Sie war bereits an der Kita St. Martin, der Montessori-Kita, an der St. Georg Kita in Reimlingen und zu letzt am Waldkindergarten an der Alten Bürg . In den kommenden Wochen folgt unter anderem ein Bericht zur Kita in Grosselfingen.

Alle Artikel zu den Kitas in Nördlingen finden Sie hier: