RN-Kita-Serie (4)

06:05 Uhr

Waldkindergarten in Nördlingen ersetzt Zirkuswagen mit Neubau

Das ist der Zirkuswagen des BRK-Waldkindergartens, der bei der Alten Bürg liegt. Der Wagen soll in den kommenden Jahren durch einen Neubau ersetzt werden. Die Stadt Nördlingen lässt auch einen Stromanschluss verlegen.

Von Helga Egetenmeier

Aus einer Eltern-Initiative heraus ist 2006 oberhalb der Ausflugsgaststätte Alte Bürg der Natur- und Waldkindergarten „Die Wipfelstürmer“ entstanden. Dessen Trägerschaft übernahm 2009 das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband Nordschwaben, das in Rain und Monheim ebenfalls Waldkindergärten betreibt. Seit diesen zwölf Jahren stehe dort der rot-weiße Zirkuswagen als Schlechtwetter-Unterkunft im Wald, sagt Leiterin Nicole Tuschke. Sie hätten den Wagen bereits gebraucht erworben, so Martin Heilingbrunner, Sachgebietsleiter Soziales des BRK. Da er jetzt renovierungsbedürftig sei, würden sie ihn auswechseln und an Interessierte abgeben.