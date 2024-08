Bürger in Auhausen fordern eine temporäre Zone 30

Bürgerinnen und Bürger in Auhausen sehen sich vom derzeit erhöhten Verkehrsaufkommen durch ihren Ort in ihrer Sicherheit beeinträchtigt. Auch leide die Lebensqualität, sagen sie. Für Unmut sorgt die Umleitung der B466 durch die Gemeinde wegen der Vollsperrung in Gnotzheim, wo noch bis Mitte 2025 die Ortsdurchfahrt saniert wird. Somit müssen alle, die von Oettingen in Richtung Nürnberg wollen, durch Auhausen fahren, um kurz vor Gunzenhausen wieder auf die Bundesstraße zu gelangen. Gleiches gilt für die Gegenrichtung. Rund 200 Einwohner der Nordrieskommune haben sich inzwischen an einer Unterschriftenaktion beteiligt, um damit auf die aus ihrer Sicht erheblichen Belastungen aufmerksam zu machen.

