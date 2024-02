Ortskernsanierung in Auhausen gestartet

In Auhausen soll der Fokus auf einer Bebauung im Ortskern liegen. Dank guter Vorarbeit schafft die Gemeinde eine Basis für Förderungen. Neue Infos gibt es zur Prälatur.

Die Städtebauförderung in der Nordrieser Gemeinde Auhausen ist erfolgreich gestartet und das Programm "Sozialer Zusammenhalt" inzwischen ein wesentlicher Bestandteil aktiver Gemeindepolitik. Diese Neuigkeiten teilte Auhausens Bürgermeister Martin Weiß in der ersten Gemeinderatssitzung des neuen Jahres stolz zu vermelden.

In Anwesenheit der Sanierungsbetreuer der Kommune wurde die staatliche Förderinitiative „Innen vor Außen“ zur Revitalisierung von Ortskernen vorgestellt. Im Kern der Beratung war über den geforderten kommunalen Selbstbindungsbeschluss zur Innenentwicklung zu reden. Zugleich bedurfte es der Ausräumung des Vorurteils, wonach nun nicht mehr am Ortsrand gebaut werden dürfe. Umgekehrt sind aufgrund des Landesentwicklungsplans die Landratsämter sowieso angehalten, „den Vorrang der Innenentwicklung zu beachten“, erklärte Weiß: „Die kommunale Planungshoheit wird durch diesen Beschluss nicht eingeschränkt“.

Fördersätze können in Auhausen erhöht werden

Die Gemeinde Auhausen befinde sich inzwischen in einer komfortablen Lage, führte der Bürgermeister weiter aus. Durch das bereits erarbeitete Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) und die systematische Grundstückserhebung mit einem erstellten Brachenkataster sind die Voraussetzungen für die weitere Förderung und die Erhöhung der staatlichen Fördersätze geschaffen worden. In einem weiteren Beschluss wurde festgeschrieben, an dem ISEK als Leitlinie festzuhalten. Somit befinde sich die Gemeinde Auhausen zugleich im Städtebauförderprogramm von Land und Bund.

In einem weiteren großen Themenkomplex informierte ein Sanierungsbetreuer zum Sachstand „Prälaturgebäude in der neuen Ortsmitte“. Nach der Vergabe in 2021 ist 2022 die umfassende Freilegung der Räume vollzogen worden. 2023 konnten die statische Untersuchung und Erstellung einer Machbarkeitsstudie folgen. Nun müsse sich aus dem Nutzungskonzept ein Baukonzept entwickeln, sagte der Experte. Geplant ist hierbei ein „Realisierungsteil“ für die Prälatur und ein „Ideenteil“ für die Freianlage. Ab Februar 2025 kann mit der Vergabeplanung und 2026 mit Beginn der Bauarbeiten gerechnet werden.

Sanierungstätigkeit könnte sich zum Feuerwehrfest forcieren

Im Einhergang mit den Revitalisierungsmaßnahmen bei gemeindlichen Projekten berichtete Bürgermeister Weiß von einem erfolgreichen Kleinmaßnahmenprogramm für private Sanierungsvorhaben. Dieser Anklang in der Bevölkerung mündet nun in der Aufstockung des Budgets für das Jahr 2024. Insbesondere im Hinblick auf das anstehende Feuerwehrfest 2025 dürfte sich die Sanierungstätigkeit nochmals forcieren.

Im Fortgang der Sitzung haben diverse Bauanträge allesamt die gemeindliche Befürwortung erfahren und im Rahmen der Beschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeugs für die Feuerwehr Auhausen war über die Vergabe der Atemschutzausrüstung zu beschließen.

Ein brisantes Thema stand auch wieder auf der Tagesordnung: Der Gemeinde Auhausen liegt – bei allem bisherigen Engagement mit der Flüchtlingsunterbringung in der Mehrzweckhalle mit langem Verzicht eines Großteils des kulturellen und sportlichen Lebens in der Gemeinde – eine Aufforderung des Landratsamtes vor, bei den „örtlichen Unterbringungsmöglichkeiten aufzuholen“. Des Weiteren gibt es den Aufruf, privaten Wohnraum ausfindig zu machen. Hierzu werde inzwischen der bußgeldbewehrte Vollzug des sogenannten „Gesetzes über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum“ angedroht, sagte Weiß.