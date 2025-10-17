Welche Verbesserungen sich die Baldinger für Radler wünschen

Als Ortssprecher Thomas Mittring die Bürgerversammlung in Baldingen eröffnete, zeigte sich Oberbürgermeister David Wittner erfreut, wie viele Interessierte sich im fast gefüllten Saal eingefunden hatten. Nur kurz ging der OB auf die allgemeinen Zahlen ein, die schon bei der Versammlung in der Kernstadt präsentiert wurden. Bezugnehmend auf den Ortsteil Baldingen nannte Wittner als vordringlichste Aufgabe die Erweiterung der Kita Naseweis.

Er zeigte der Versammlung schon detailliert ausgefeilte Pläne, schilderte die zukünftigen Erweiterungsmöglichkeiten für Schule und Kindertagesstätte, die seitens der Stadt mittels Grundstückstausch geschaffen werden konnten. 4,5 Millionen Euro sind für die Kita-Erweiterung kalkuliert, der Baubeginn ist für Sommer 2026 vorgesehen.

Bürgerversammlung in Baldingen: Sieben Hektar Fläche an Hofstellen und Leerständen

Der OB sprach das brachliegende Potenzial der Hofstellen und Leerstände an, die man sinnvoll nutzen könnte, „wenn, ja wenn die Eigentumsverhältnisse nicht so kompliziert wären“. Allein in Baldingen sind es sieben Hektar. Die Sanierung der Wekhrlinstraße steht ebenfalls auf der städtischen Agenda, hier plane man für die Jahre 2027/28. Nachfragen zu den Vorträgen von Stadtkämmerer Bernhard Kugler und Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann gab es nicht.

Dass Baldingen eine „Radlerstadt“ ist, zeigte sich nicht nur am Gewinn der Stadtradeln-Teamwertung, sondern auch in der Fragerunde. Jörg Zalys regte eine Verbesserung für Radler in der Von-Linden- und Raiffeisenstraße an und bemängelte die Verkehrsdisziplin im Ort. Von ihm vorgeschlagene Verkehrsverschränkungen (Verkehrsinseln) für die Von-Linden-Straße – er nannte als Beispiel die Flurstraße in Nördlingen – moderierte Wittner lächelnd ab: „Ich glaube, das hatten wir schon mal dort und auf Wunsch der Anwohner wurde das wieder abgebaut.“ Der OB versprach, dort eine mobile Geschwindigkeitsanzeige prüfen zu lassen.

Bürger in Baldingen wünschen sich bessere Radinfrastruktur

Heinz Rötlich schlug vor, Straßen als Fahrradstraßen auszubauen und begründete das mit der Klage: „Die Augsburger Straße in Nördlingen ist eine Katastrophe für Radfahrer.“ Unter dem Beifall des Publikums verwies OB Wittner auf das Radwegekonzept, dessen Umsetzung allerdings „Jahre, wenn nicht Jahrzehnte“ brauche. Auch der Standort und die Ampelschaltung („ist Humbug“) in der Romantischen Straße war – vor allem in Hinblick auf die Schul- und Kita-Kinder ein Thema. Der OB versprach, das Problem bei der nächsten Verkehrsschau mit aufzunehmen. Mit der Frage nach dem Stand des Glasfaserausbaus und einem beinahe verzweifelten Lächeln des OB – ob der bekannten Probleme mit den großen „Versorgern“ – endete der Abend. Die Marching Band Bude Baldingen begleitete den Abend musikalisch.