Eines der wichtigsten Häuser Oettingens feiert bald 600. Geburtstag

Wohl noch nie wurde die Geschichte eines der wichtigsten Häuser Oettingens so umfassend recherchiert und so amüsant erzählt wie in der neuen Ausstellung des Heimatmuseums Oettingen, die am Sonntag, 20. Oktober, um 14 Uhr eröffnet wird. Wenn man den Marktplatz gerne als Oettingens Wohnzimmer bezeichnet, dann ist die Krone so etwas wie das „Familiensofa“ der Stadt, auf dem es sich jahrhundertelang Generationen von Oettingern und ihre Gäste gut und gerne gemütlich gemacht haben. Dass das Gebäude älter ist als das benachbarte Rathaus, mit dessen Bau erst 1430 begonnen wurde, ist seit Kurzem bewiesen und setzt den Recherchen um die Ausstellung im besten Sinn „die Krone auf“.

