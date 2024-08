Eselwanderung, Brotbacken und Breakdance: Elf Kinder-Ferienangebote für Kurzentschlossene

Sechs Wochen Sommerferien, das klingt wie Musik in Kinderohren. Eltern stellt die schulfreie Zeit hingegen oft vor Herausforderungen, den Nachwuchs betreut und beschäftigt zu wissen. Außerdem sind die meisten Ferienprogramme im Landkreis Donau-Ries aktuell schon ausgebucht oder aber die Anmeldefrist ist verstrichen. Für Kurzentschlossene gibt es deshalb hier eine Auswahl an kurzfristigen Angeboten für den Sommer, die Kindern ein Vergnügen und Eltern eine kurze Pause verschafft.

Schloss mit Gruselfaktor

Bei Tag ist das barocke Residenzschloss in Oettingen nicht nur als Bühne für Klassikperlen bekannt, sondern hier werden auch Erwachsene wie Kinder durch die historischen Gemäuer geführt. Am Abend machen die Tore dann noch mal für die Kleinsten auf: Dann dürfen Kinder, ausgestattet mit eigener Taschenlampe und in Begleitung einer Führung, das Schloss bei Dunkelheit erkunden. Das Licht bleibt dabei aus.

Nachts im Schloss – Führung im Schloss Oettingen

21. August, 21 Uhr

Ab sechs Jahre

Infos und Anmeldung hier

Wildnis erleben am Wurzelhof

Carmen Reinhardt und Steven Bauer haben den Einsiedlerhof bei Altisheim, den sie biologisch bewirtschaften, Wurzelhof genannt. Rund ums Jahr bietet das Paar ein naturpädagogisches Programm am Hof an. Beim Wildnistag treten Kinder in Nahkontakt mit der Natur. Sie lernen Bäume, Pflanzen und Tiere kennen, säen Beete aus, ernten, sitzen zusammen im Tipi und musizieren miteinander.

Sommer-Wildnistag am Wurzelhof

Sportplatzweg 4, Kaisheim

29. August, 9 bis 16 Uhr

Ab sechs bis 12 Jahre

Infos und Anmeldung hier sowie unter Telefon 0176/47640076

Auf den Spuren des Eichhörnchens

Besonders bei Kindern ist das Eichhörnchen beliebt. Das mag an seinen akrobatischen Einlagen in den heimischen Bäumen liegen, den großen Augen und der fröhlichen Hektik. Was die niedlichen Baumbewohner mit dem buschigen Schwanz so fressen, wie sie leben und woher der Spruch „mühsam ernährt sich das Eichhörnchen“ kommt, lernen Kinder spielerisch im Landcafé Sima. Dort nähern sie sich gemeinsam mit Natur- und Landschaftsführerin Katrin Ott und Simone Thum kindgerecht dem Eichhörnchen an.

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen – Spielerisches Lernen im Landcafé Sima

Am Fleckle 2, Reimlingen

17. August, 10 bis 13 Uhr

Ab drei bis fünf Jahre

Infos und Anmeldung hier

Die Harburg kennenlernen

Schon die Ottonen, Salier und vermutlich auch die Römer haben den Felsen hoch über der Wörnitz zu schätzen gewusst. Auf der heutigen Harburg lassen sich nicht nur Bankette und Trauungen feiern, Jung und Alt können hier mit und ohne Führung der Geschichte des Gebäudes nachspüren. Auch für Kinder gibt es eigene Führungen: Mit einem Guide in mittelalterlicher Gewandung lernen sie so das Schloss näher kennen.

Kinderführungen auf der Harburg

Anmeldung hier sowie unter 09080/9686-0

Brot backen wie damals

Backen war früher ein seltenes, aufwendiges Ereignis, das viel Zeit in Anspruch nehmen konnte. Wie damals im Holzbackofen Brot gebacken wurde, können Kinder im Museum KulturLand Ries in Maihingen selbst ausprobieren. Feuer machen, Teig kneten, Brot formen, in den Ofen schieben – und am Ende darf jedes teilnehmende Kind seinen Laib mit nachhause nehmen.

Eingeschürt: Feuer machen und Brot backen im Museum KulturLand Ries

Klosterhof 3, Maihingen

3. September 10 bis 15 Uhr

Ab acht Jahre

Infos und Anmeldung hier sowie 09087/9207170

Lokomotiven beim Dampfen zuschauen

Die Zeiten, als Zugfahrten von lautem Zischen, Pfeifen, Rattern und Knattern begleitet wurde, sind längst vorbei. Ein Stück dieser Technikgeschichte können Kinder und Erwachsene im Bayerischen Eisenbahnmuseum kennenlernen. Bei den Rieser Dampftagen Mitte August gehen mehrere Groß- und Kleindampflokomotiven in Betrieb, es gibt Führungen und Probefahrten mit Dampfzügen. Und eine Modellbahnbörse für Sammler gibt es auch.

Rieser Dampftage im Bayerischen Eisenbahnmuseum

Am Hohen Weg 6a, Nördlingen

15. bis 18. August, 9 bis 17 Uhr

Infos hier

Mit Eseln wandern

Sie heißen Ralf, Anton und Olivier und führen als erfahrene Wandergenossen regelmäßig Familien durch den Landkreis Donau-Ries: Die drei Esel der Familie Schwarz in Nördlingen. Wandern mit den Eseln soll helfen, sich zu entspannen und zu erden. Das Eselwandern bietet Familie Schwarz für kleine Gruppen und Familien mit Kindern an.

Eselwandern im Donau-Ries bei Familie Schwarz

Im Ängerle 8, Nördlingen

Infos und Buchungen unter 09081/2762916

Sich im Rugby ausprobieren

Wer einmal ein Rugby-Spiel verfolgt hat und den Spielregeln noch nicht ganz folgen konnte, merkt dennoch: Rugby erfordert Geschicklichkeit, ein gutes Auge und Schnelligkeit. In Deutschland erfreut sich der Sport immer größerer Beliebtheit, in der Region Donau-Ries ist er noch recht unbekannt. Der TSV Nördlingen lädt Kinder auf ein Schnuppertraining in die Sektion Rugby ein, der jüngsten Sektion im TSV mit dem Gründungsnamen „RC Meteors Nördlingen“. Mitzubringen sind Sportkleidung, ein Käppi und ausreichend Wasser.

Rugby-Schnuppertraining beim TSV Nördlingen

Sportplatz Berger Wiese Nördlingen

Von fünf bis 16 Jahre

Infos unter jugend@rc-meteors.de

Dem Zauber des Buchdrucks verfallen

Wie aus Tinte gedruckte Buchstaben, aus Buchstaben Wörter und aus Wörtern Welten werden, bleibt ein Faszinosum der Menschheitsgeschichte. Ein Blick in die Welt des Buchdrucks können Kinder im Druckmuseum von C. H. Beck wagen. Erfahrene Drucker führen die Jugendlichen durch die Räumlichkeiten und erklären, was ein Setzkasten ist, wie ein Buch entsteht und welche Mythen sich um die „Schwarze Kunst“ ranken.

Kinderführung im Druckmuseum C. H. Beck

Bergerstraße 3-5

16. August und 30. August, jeweils 14.30 bis 16 Uhr

Neun bis 16 Jahre

Anmeldung bei wolfgangholik@web.de

Die Olchis in der Stadtbibliothek würdigen

Die grünen Monsterfamilie Olchis genießen bei mehreren Generationen Kultstatus. Mit einer Olchi-Rallye in der Stadtbibliothek Nördlingen werden den grünen Wesen von Erhard Dietl einmal mehr gewürdigt: Auf einer Rallye und mit Aktionen rund um die Olchis können Kinder die Figuren und ihre Welt kennenlernen.

Muffelfurzteuflisch-gut – Die Olchi-Rallye in der Stadtbibliothek Nördlingen

Karl-Schlierf-Platz 1

27. August, 15 bis 17 Uhr

Sieben bis neun Jahre

Infos unter stadtbibliothek@noerdlingen.de sowie 09081/84300

Breakdance lernen und Action Painting ausprobieren

Im September lädt die Gemeindliche Jugendarbeit Wemding zum JugendCoolTourTag im KunstMuseum Donau-Ries ein. Dort richten drei Künstler Werkstätten ein, wo sich Jugendliche kreativ ausprobieren und austauschen können. Yasin Akyüz etwa zeigt Grundlagen des Breakdance, akrobatische Einlagen und einfache Choreografien. Künstlerin Annette Steinacker-Holst macht gemeinsam mit den Jugendlichen Action Painting. Und die Jugendpflegerin Maren Kriegler gestaltet mit den Jugendlichen Blumen aus Holz.

JugendCoolTourTag im KunstMuseum Donau-Ries

Ernst-Steinacker-Straße 1, Wemding

21. September, 9.30 bis 18.30 Uhr

12 bis 17 Jahre

Infos und Anmeldung hier sowie unter 0906/746033