Gegen die Hitzewelle helfen erfrischende Getränke: Hier gibt es Tipps

An heißen Tagen hilft ein kühles Getränk: Egal ob Eistee, Limo oder Wasser. Auszubildende der Hauswirtschaftsschule in Nördlingen verraten ein Geheimrezept.

Die Sonne steht sengend heiß am Himmel und lässt den Schweiß in Strömen fließen: Da verlangt der Flüssigkeitshaushalt danach, aufgefüllt zu werden und viele greifen gern zum kühlen Erfrischungsgetränk - Limonade, Schorle, Eistee oder mehr. Beim Eistee ist die Auswahl groß: ob Zitrone, Pfirsich, Rooibos oder Schwarztee - im Sommer schmecken Teesorten kalt genauso gut wie im Winter warm. In Emmas Teeladen in Nördlingen sind vor allem zitronige Sorten im Sommer sehr beliebt. In einem Biergarten bei Tapfheim spielt indes ein anderes alkoholfreies Getränk eine große Rolle. Einen regelrechten Geheimtipp haben Auszubildende der Liselotte-Nold-Hauswirtschaftschule in Nördlingen bei den aktuell hohen Temperaturen parat.

Apfelschorle ist das beliebteste Getränk in der Bäldleschwaige

Der Weg vom Baum ins Glas ist nicht weit, das gilt für das Hofgut Bädleschwaige im Tapfheimer Ortsteil Rettingen direkt am Donau-Radwanderweg. Dort ist das beliebteste Getränk im Sommer die selbst gemachte Apfelschorle: "Natürlich ist auch der Aperol Spritz zum Dauerbrenner geworden", sagt der Betreiber Karl-Philipp Sautter, allerdings sei das meist verkaufte alkoholfreie Getränk im Biergarten des Hofguts tatsächlich die Apfelschorle. "Wir haben 40 eigene Apfelbäume", sagt Sautter, "davon holen wir uns die Äpfel und machen naturtrüben Saft." Ein weiteres Getränk, das im Sommer sehr gern getrunken wird, sei einfach Wasser mit Holundersirup.

Fruchtige Teesorten sind im Sommer am beliebtesten

In Emmas Teeladen verkauft Inhaber Werner Eisenbarth Sommer wie Winter viel Tee. "Bei uns herrscht das gesamte Jahr über Betrieb", sagt er. Aber welche Sorten werden in den heißen Monaten besonders viel nachgefragt, Herr Eisenbarth? "Zitronige, bittere und fruchtige Sorten sind dann besonders beliebt - gerne in den Geschmacksrichtungen Zitrone und Melone", erzählt er. "Die fruchtigen Sorten sind erfrischend", sagt er. Auch Eistee kann damit selbst gemacht werden. Eisenbarth rät, den Tee aufzukochen und über Nacht abkühlen zu lassen.

Auszubildende der Liselotte-Nold-Schule haben einen Tipp für die heißen Tage

Ronja Mayer und Marie Beck sind Schülerinnen der Liselotte-Nold-Schule. In der dortigen Küche sind die Temperaturen nicht ganz so hoch wie draußen, trotzdem ist es für die beiden an sommerlich-heißen Tagen wie diesen mitunter unangenehm, dort zu arbeiten. Allerdings haben sie eine erfrischende Lösung gefunden: Lavendellimonade. Das Getränk lässt sich ganz einfach mit vier Zutaten vorbereiten und sie verraten hier, wie es geht:

Zutaten für Lavendellimonade

350 ml naturtrüben Apfelsaft

650 ml Sprudelwasser

3 Lavendelblütenstiele

2 Zitronenscheiben

Über Nacht lässt man die Lavendelstängel im Apfelsaft ziehen. Am nächsten Morgen kann man dann die Lavendelblüten nach Belieben entfernen und Sprudelwasser und 2 Zitronenscheiben dazugeben. Zum Garnieren kann man frische Lavendelblüten oder Zitronenscheiben verwenden.