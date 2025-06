Die letzten Schwestern von Maria Stern verlassen das Kloster

Gepackte Umzugskartons stehen gestapelt im Flur der Klosters Maria Stern. Die letzten fünf verbliebenen Ordensschwestern verlassen das Kloster. Die Zeit der Franziskanerinnen von Maria Stern in Nördlingen neigt sich damit dem Ende zu. Sie haben die Stadt und sehr viele Schülerinnen – zuletzt auch Schüler – im Ries mit geprägt. Am Donnerstag ist der Lastwagen für den Umzug gekommen, er brachte das meiste Gepäck nach Augsburg-Bergheim, in das Alten- und Pflegeheim des Ordens, wo rund 30 Schwestern wohnen. Eine der Schwestern, Lätitia, zog am Donnerstag um, die Schwestern Ansgaria und Augustine verlassen Nördlingen im Laufe des Sommers. Am Ende schließlich, im September, werden die Schwestern Ludowika Lenz (Konventsoberin) und Adelhilde das Kloster absperren und gehen.

