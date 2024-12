Das Weihnachtsoratorium: Ein eindrucksvolles Konzert in Sankt Georg

Bei seinem mutmaßlich letzten Weihnachtsauftritt als Dirigent in der Nördlinger St. Georgskirche hat Kirchenmusikdirektor Udo Knauer noch einmal ein gewaltiges Zeichen gesetzt. Am zweiten Adventssonntag erklangen die Kantaten I bis III und VI des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach. Die Kantorei St. Georg, das Oettinger Bachorchester und die Solisten Stephanie Krug (Sopran), Clara Horbach (Alt), David Seay (Tenor) und Thomas Gropper (Bass) präsentierten den unangefochtenen Top-Hit geistlicher Musik in der Weihnachts- und Adventszeit in der voll besetzten, doch wie immer eiskalten Georgskirche.

