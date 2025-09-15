Icon Menü
Erfolgreiches Historisches Stadtmauerfest 2025 in Nördlingen: Eindrücke und Auswertung

Nördlingen

Welches Fazit die Stadt zum Historischen Stadtmauerfest zieht

Das Historische Stadtmauerfest 2025 ist vorbei, doch das Gewusel in der Stadt ist noch immer groß. Wie OB, Tourismuschef und Vereine auf das Fest zurückblicken.
Von Jan-Luc Treumann
    Der große Zapfenstreich bildete den krönenden Abschluss des Historischen Stadtmauerfestes 2025.
    Der große Zapfenstreich bildete den krönenden Abschluss des Historischen Stadtmauerfestes 2025. Foto: Josef Heckl

    Was war das für ein Fest. In der ganzen Stadt wurde beim Stadtmauerfest gefeiert, gelacht, getrunken, musiziert. Vor den Toren lieferten sich Soldaten Scharmützel, drinnen unterhielten die Gaukler, Musiker und Theaterspieler. Am Sonntagabend folgte dann der feierliche Zapfenstreich im Fackelschein auf dem Marktplatz. Doch an diesem Montag wurde in der Stadt abgebaut – Zeit, ein Fazit zu ziehen.

