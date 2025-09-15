Welches Fazit die Stadt zum Historischen Stadtmauerfest zieht

Was war das für ein Fest. In der ganzen Stadt wurde beim Stadtmauerfest gefeiert, gelacht, getrunken, musiziert. Vor den Toren lieferten sich Soldaten Scharmützel, drinnen unterhielten die Gaukler, Musiker und Theaterspieler. Am Sonntagabend folgte dann der feierliche Zapfenstreich im Fackelschein auf dem Marktplatz. Doch an diesem Montag wurde in der Stadt abgebaut – Zeit, ein Fazit zu ziehen.
Nördlingen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden