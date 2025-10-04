Die Stärke der regionalen Wirtschaft: Fabian Mehring auf der Donau-Ries-Ausstellung

Die diesjährige Donau-Ries-Ausstellung in Nördlingen übt offensichtlich eine besondere Anziehung auf bayerische Spitzenpolitiker der Freien Wähler (FW) aus. Nachdem Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger am Donnerstag einen Abstecher ins Ries machte, um sich von der regionalen Wirtschaft ein Bild zu machen und ganz nebenbei den FW-Landratskandidaten Michael Dinkelmeier zu unterstützten, tat es ihm Bayerns Digitalminister Fabian Mehring am Samstag gleich.

Nachdem sein Dienstwagen auf das Ausstellungsgelände eingebogen und der Minister aus dem Fond ausgestiegen war, empfingen ihn neben Ausstellungsleiter Josef Albert Schmid seine Parteifreunde aus dem Landkreis, die sichtlich ihre Freunde zum Ausdruck brachten, erneut einen prominenten Politiker aus ihren Reihen für die Leistungsschau gewonnen zu haben. Dinkelmeier machte gegenüber unserer Redaktion auch gar kein Hehl daraus, dass es sich bei den beiden Ministerbesuchen um politische Termine handelte und er deren Unterstützung im Wahlkampf gerne annehme. Wo erreicht man denn ein breiteres Publikum, als auf einer Ausstellung mit täglich Tausenden von Besuchern? Fabian Mehring hatte an diesem Tag jedenfalls viel Zeit mitgebracht. Gut zwei Stunden blieb er auf der Kaiserwiese. Jovial und gut gelaunt ging er durch einige Ausstellungshallen.

Erste Station war das Landkreis-Zelt, wo er sich besonders für den Stand des Ehrenamtes interessierte. Ehrenamtsbeauftragte Karin Brechenmacher schilderte ihm, dass die Ehrenamtskarte immer beliebter werde. Das freue ihn sehr, meinte der Minister. Schließlich sei das Ehrenamt eine der tragenden und unverzichtbaren Säulen der Gesellschaft. Nicht weniger interessiert zeigte sich der Gast beim Dorfladennetzwerk, das ihm Christiane Schmidschneider im Schnelldurchgang erläuterte.

Weiter ging es zu den Partnerstädten Nördlingens. Mit den Vertretern aus Riom tauschte Mehring in perfektem Französisch ein paar Sätze aus. Nicht fehlen durfte ein Schluck Rotwein aus der Auvergne. Gleich daneben hatte die tschechische Partnerkommune Olomouc (Ölmutz) aufgebaut. Hier stand weniger der Wein im Mittelpunkt als vielmehr das Bier. Beim Verlassen des Landkreiszeltes fiel einer Besucherin der Tross auf, der dem Minister folgte. Sie erkannte Mehring nicht und fragte nach, wer denn der Mann im Anzug und den wenigen Haaren sei. Dies zeigte, dass der Digitalminister doch nicht den Bekanntheitsgrad eines Hubert Aiwanger besitzt. Auch die Wünsche nach Selfies hielten sich bei Mehring in Grenzen. An den einzelnen Ständen wurden dagegen eifrig Fotos mit dem Staatsminister geschossen.

Bei einem Abstecher in die Donauwörth-Halle half er mit, in der Show-Küche Plätzchen zu backen. Auf dem Freigelände ließ sich der Minister sogar hinreißen, auf einen in der Erde befestigten Baumstamm mit der entsprechenden Ausrüstung zu klettern, was ihm verhältnismäßig leicht gelang. Unserer Redaktion gegenüber machte Mehring deutlich, dass es ihm als politischer Vertreter Schwabens wichtig sei, gerade die regionalen Ausstellungen wie die WIR in Dillingen, die GET in Gundelfingen oder die Donau-Ries-Ausstellung zu besuchen. Hier zeige sich eindrucksvoll die Stärke und die Leistungsfähigkeit kleinerer und mittlerer Unternehmen. Nach einer Tasse Kaffee mit einem Stück Rieser Bauerntorte brach der Minister wieder auf zum nächsten Termin in Augsburg.