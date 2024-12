Wie soll das Nördlinger Hallenbad heißen? Stimmen Sie für Ihren Favoriten

Ohne Frage: Der Name für das neue Nördlinger Hallenbad im Rieser Sportpark sorgt für Gesprächsstoff in der Stadt. Die Stadtverwaltung hatte bekanntlich „NÖ!“ vorgeschlagen, doch im Stadtrat fand sich dafür keine Mehrheit. Wir wollen von unseren Leserinnen und Lesern wissen: Welchen Namen würden Sie bevorzugen?

Zur Auswahl stellt die Redaktion zum einen die Namen, die es aus den hunderten Einsendungen der Bürgerinnen und Bürger in eine Vorauswahl geschafft haben, und zum anderen den Vorschlag der Verwaltung. Zur Abstimmung stehen also: „NÖ!“, „Aquaries“, „Kraterbad“, „Meteo Mare“ und „Suevita“. Für Ihren Favoriten können Sie auf zwei Wegen abstimmen: Im Internet haben wir unter rieser-nachrichten.de/hallenbad-abstimmung ein Voting für Sie freigeschaltet. Um Betrügereien vorzubeugen, müssen sich Internetnutzer registrieren, um zur Abstimmung zu kommen, das ist selbstverständlich kostenlos.

Icon Galerie 5 Bilder Viel wurde und wird über den künftigen Namen des Nördlinger Hallenbads diskutiert. Eine Entscheidung hat der Stadtrat nicht gefällt – daher möchten wir nun wissen, was Ihr Favorit ist.

Sollten Sie den Postweg bevorzugen, können Sie uns einfach einen Brief oder eine Postkarte schreiben. Bitte nennen Sie uns Ihren Lieblingsnamen für das neue Hallenbad sowie Ihren Namen und Ihre Anschrift. Unsere Adresse lautet: Redaktion Rieser Nachrichten, Stichwort Hallenbad, Deininger Straße 8, 86720 Nördlingen. Wir werten die Einsendungen aus und zählen diese zu den Online-Stimmen dazu. Sie haben die Möglichkeit, bis zum Donnerstag, 12. Dezember, 23.59 Uhr ihre Stimme abzugeben. Wir werden am darauffolgenden Samstag über das Ergebnis der Abstimmung berichten.

Vor das neue Hallenbad kommt ein Kunstwerk, die Stadt hatte dazu einen Wettbewerb ausgeschrieben. Den Gewinner stellte Dr. Franziska Emmerling, die Leiterin des städtischen Kulturbüros, in der Stadtratssitzung am Donnerstag vor: Es ist der Künstler Christoph Brech. Der habe bereits Kunstwerke für den Bayerischen Landtag oder die Staatsoper geschaffen, sagte Emmerling. Brech hat sich für das Hallenbad ein großes N überlegt, dass in einem stilisierten Kompass-Rund steht und nach Norden ausgerichtet ist. Das N besteht aus drei Bauteilen, genauso wie das Hallenbad selbst. Die Edelstahlskulptur könne zu einem weithin sichtbaren Treffpunkt werden, so Emmerling.