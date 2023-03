Nördlingen

vor 18 Min.

Neue Geschäftsführerin leitet nicht nur die Rieser Volkshochschule

Plus Franziska Emmerling ist in Nördlingen aufgewachsen und hat in Maastricht promoviert. Jetzt tauscht sie die Uni gegen das Rathaus – und übernimmt zwei Aufgaben.

Von Martina Bachmann

Rein theoretisch kann man jeden Tag etwas Neues lernen. Und wenn man sich einmal darauf einlässt, kann das sogar richtig Spaß machen. Zumal dieses Hobby, wenn man so will, wohl nie zu einem Ende führen wird – die Zeit der Universalgelehrten, wie Leonardo da Vinci einer war, ist längst vorbei. Eine Institution in Nördlingen, die Wissen an Erwachsene, Jugendliche und Kinder vermittelt, ist die Rieser Volkshochschule. Sie hat seit dem 1. März eine neue Geschäftsführerin: Dr. Franziska Emmerling. Doch deren Aufgaben reichen bei der Stadt noch weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

