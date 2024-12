Landschaftspflegeverband nimmt sich viel vor

Eine erfolgreiche Bilanz zog Landrat Stefan Rößle bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Landschaftspflegeverbandes im Kratzhof in Harburg: „Mit den drei Projekten stehen unserem Verband in den nächsten vier Jahren rund 2,5 Millionen Euro an Mitteln zur Verfügung, um die Biodiversität in unserem vielfältigen Landkreis Donau-Ries zu erhalten.“

Der Landschaftspflegeverband sei „der Garant dafür, dass die Maßnahmen im Dialog mit den Beteiligten vor Ort umgesetzt werden,“ betonte Verbandsvorsitzender Rößle, bei der Veranstaltung. Geschäftsführer Günter Riegel und die Mitarbeiter Martin Weiß, Andreas Schmutterer und Michael Sandner gaben einen Überblick über die laufenden Maßnahmen und Projekte. Arbeitsschwerpunkte in der Landschaftspflege sind die Entbuschung von Magerrasen, zum Beispiel um Harburg und Ederheim, die Mahd von Feuchtflächen, etwa im Nordries und im Staudheimer Moor, die Pflege der Lechheiden oder die Beweidungsprojekte in Münster und Oberndorf.

Moore als Lebensraum seltener Tiere

Allein im Jahr 2024 wurden für mehr als 220.000 Euro Landschaftspflegemaßnahmen im Landkreis Donau-Ries durchgeführt; der größte Teil der Mittel ging an örtliche Landwirte, die in der Umsetzung der Maßnahmen tätig waren. Durch den Streuobstpakt Donau-Ries werden Obstbäume im Landkreis erhalten, gepflegt und neu gepflanzt werden – bis Frühjahr 2025 schon mehr als 100 Stück. Mit dem Moorschutzprojekt im Mertinger und Oberndorfer Ried wird die Funktion der Moore als Lebensraum seltener Tier- und Pflanzenarten, aber auch deren Rolle für den Klimaschutz gestärkt. Und die Wiesen-Initiative, die seit Oktober 2025 vom Landschaftspflegeverband weitergeführt wird, kümmert sich um die Wiederherstellung artenreicher Wiesen, insbesondere im Wörnitztal, und den Biotopverbund in den Kommunen.

Auf der Tagesordnung stand auch die Neuwahl der Vorstandschaft. Für die Besetzung gilt die „Drittelparität“, das heißt, die Vertreter kommen zu je einem Drittel aus den Bereichen Kommunalpolitik, Landwirtschaft/ Landnutzung und Naturschutzverbänden. Erster Vorsitzender des Verbandes ist gemäß Satzung der Landrat des Landkreises Donau-Ries, Stefan Rößle. Als weitere Vertreter der Kommunalpolitik wurden der Bürgermeister der Stadt Harburg, Christoph Schmidt und Kreisrat Matthias Fritsche gewählt. Die Landwirtschaft vertreten Karlheinz Götz, Jürgen Wörner und Erhardt Würth, für die Naturschutzverbände wurden Jürgen Scupin, Alexander Helber und Erich Rieder gewählt. (AZ)