Die Kommunen geraten finanziell unter Druck

Dass es Kommunalpolitiker derzeit sogar in Talkshows wie Markus Lanz schaffen, lässt vermuten, dass irgendetwas nicht stimmt im und auf dem Land. Kürzlich ließ die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger (FW) in der Sendung ihrem Unmut freien Lauf. Und sie ist nicht die Einzige, die mittlerweile auch in der breiten Öffentlichkeit davor warnt, dass so einiges im Argen liegt, sprich: dass die Kommunen und Kreise mehr und mehr in Schieflage geraten sind. Auch der Donau-Rieser Landrat Stefan Rößle warnt: Die kommunalen Finanzen geraten in den kommenden Jahren unter Druck.

Thomas Hilgendorf

Stefan Rößle

Martin Müller