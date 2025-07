Unwetter im Ries: Festival „Der Krater bebt“ wird abgebrochen

„Back to the Roots“ war das offizielle Motto des Festivals „Der Krater bebt“, das in diesem Jahr sein 35. Jubiläum feierte. Ob es in der Geschichte des Festivals so einen Unwettersturm wie am späten Samstagnachmittag jemals gegeben hat, daran erinnert sich Organisator Christian Bauer nicht: „Um 15.30 Uhr hat es mal kurz geregnet, aber dann kam es knüppeldick.“ Erst hieß es „Aktuell ist das Festival unterbrochen, wir halten Euch auf dem Laufenden“. Aber schon kurz danach kam die Meldung „Das Gelände wird evakuiert“.

Die Zelte und die gesamte Bühnentechnik sind potenzielle Gefahrenstellen für Blitzeinschläge, sodass es unumgänglich war, zu evakuieren. Auch die Regenmengen setzten das Gelände in Minuten unter Wasser. Die Besucher nahmen es gelassen, einer feixte „Wenn das nur alles Bier wäre, was da runterkommt …“. Selbst als das Gewitter vorbeigezogen war, konnte an eine Weiterführung nicht gedacht werden, Feuerwehr und Sanitätsdienst leisteten ganze Arbeit, sodass niemand verletzt wurde.

Unwetter: Funknetz bricht in Megesheim zeitweise zusammen

Christian Bauer war pausenlos gefragt, das Funknetz war zeitweise zusammengebrochen, das Gelände stand größtenteils knöcheltief unter Wasser. Sogar die Turnhalle wurde zur Verfügung gestellt, damit durchnässte Besucher unterkommen, auch duschen oder auf die Toilette gehen konnten. Die Feuerwehr fungierte als „Shuttleservice“.

Icon Galerie 9 Bilder Am Samstagnachmittag zog ein heftiges Unwetter über das Ries. Innerhalb kürzester Zeit stand das Gelände des Festivals "Der Krater bebt" in Megesheim unter Wasser.

„Donnerstag, Freitag waren total schöne Tage mit einem wunderschönen Fest, die Stimmung war klasse. Und heute müssen wir abbrechen, weil die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist“, sagte Bauer bedauernd. Aber er blieb auch im Chaos die Ruhe selbst, obwohl dauernd Fragen von Besuchern kamen, ob und wann es denn weitergehen würde: „Es bleibt beim Abbruch, wir bekommen das Gelände nicht mehr bespielbar.“ Der Samstag war ohnehin der letzte Festivaltag.

Innerhalb kurzer Zeit fielen rund 65 Liter Regen pro Quadratmeter in Megesheim, einige Keller liefen voll. Feuerwehrkommandant Sebastian Lechner berichtete, dass in Häusern Wasser stand, die bei Hochwasser normalerweise verschont werden. Der Kanal habe die Regenmengen offensichtlich nicht aufnehmen können, deshalb sei das Wasser in die Häuser gedrückt worden. Nicht nur die Megesheimer Wehr war im Einsatz, auch die Oettinger und die Schwörsheimer Wehr rückten aus. Die meisten Festivalbesucher hätten verstanden, warum das Festival abgebrochen werden musste, berichtet Lechner. Die Wettervorhersage für den Abend und die Nacht sei auch einfach zu schlecht gewesen.

Die Jakobi-Kirchweih im benachbarten Oettingen dagegen habe ganz normal stattgefunden, berichtete der Oettinger Kommandant Thomas Foltin. Erst nach dem Feuerwerk habe es stark geregnet. Ausrücken musste die Oettinger Wehr im eigenen Stadtgebiet nicht. Anders sah es in Nördlingen aus, wie Stadtbrandinspektor Marco Kurz auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. Etwa fünf Einsätze habe die Mannschaft bewältigen müssen. Einer der Einsatzorte sei die Lidl-Filiale in der Hofer-Straße in Nördlingen gewesen, so Kurz. Dort sei Wasser über den Notausgang in den Supermarkt geflossen. In der Altstadt habe man einen Keller auspumpen müssen: „Es waren aber insgesamt kleinere Einsätze.“

Der Krater bebt: Viele Festivalbesucher bleiben auf dem Zeltplatz

Am Sonntag war die Crew um Christian Bauer in Megesheim beim Aufräumen, der Zeltplatz leerte sich langsam, viele waren die Nacht über vor Ort geblieben. „Wir haben ja nur das sogenannte Infield evakuiert, da, wo die größte Blitzeinschlaggefahr wegen der Aufbauten, der Masten und der Elektronik besteht“, sagte Bauer. Auf dem Zeltplatz sei die Grundversorgung sichergestellt worden, sodass die Absage des Events relativ geordnet und vor allem ohne Verletzte vonstatten gegangen sei. „Obwohl die Freiwillige Feuerwehr wegen der vollgelaufenen Keller in Megesheim sich nicht primär um uns kümmern konnte. Das Gewitter kam schnell und ohne Ankündigung, keine unserer Wetterapps hatte es wirklich so prognostiziert“, sagte Christian Bauer, „aber nach dem Ersten waren zwei, drei weitere Zellen angekündigt, die dann aber zum Glück nicht kamen. Man steckt da nicht drin.“