„Itchy“ begeistert: So war „Der Krater bebt“ 2024 in Megesheim

Mit einem Novum wartete die Kraterkultur Megesheim heuer auf, denn in seiner 34. Auflage lief das diesjährige „Kraterbeben“ erstmals über vier Tage. So zog es bereits am Donnerstag eine Vielzahl von Fans nach Megesheim, wo „All Bricks“, „Clstrfck“ und die „Baxxter Boys“ das beliebte Open-Air eröffneten. Insgesamt sorgten 24 Bands der verschiedensten Stilrichtungen für beste Festival-Stimmung. Auf der Hauptbühne, der „Kraterbühne“, wurde die große Party am Freitag von „Skavaria“ eröffnet.

Anton Kutscherauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Megesheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Berlin Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis