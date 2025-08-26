Icon Menü
Neuer Förderverein in Wassertrüdingen für Ärztehaus gegründet

Wassertrüdingen

Warum ein Förderverein für das Ärztehaus in Wassertrüdingen gegründet wurde

Ein medizinisches Versorgungszentrum soll nördlich des Landkreises Donau-Ries entstehen. Bürgerinnen und Bürger können sich im Förderverein einbringen.
Von Peter Tippl
    In Wassertrüdingen soll die ärztliche Versorgung mit einem MVZ sichergestellt werden.
    In Wassertrüdingen soll die ärztliche Versorgung mit einem MVZ sichergestellt werden. Foto: Peter Tippl

    Ein Förderverein zur Unterstützung des Ärztehauses Wassertrüdingen ist kürzlich gegründet worden. Auf Einladung von Hans-Werner Kummerow, Initiator des geplanten Ärztehauses und Besitzer des ehemaligen Postgebäudes, trafen sich acht Personen und wählten Nils Kühne-Hellmessen zum kommissarischen Vorsitzenden. Der in der Satzung festgeschriebene Vereinszweck ist die Förderung einer hochwertigen und ortsnah verfügbaren Versorgung mit ambulanten medizinischen Leistungen durch Fachärzte verschiedener Fachrichtungen, hieß es darin. Nicht gewinnorientiert und ohne eigenwirtschaftliche Interessen sei der Verein ausgerichtet und erhebt keine Vereinsbeiträge. Somit kann jede Bürgerin und Bürger Mitglied werden, so Kummerow.

