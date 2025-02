Neues Team in der Hausarztpraxis Dr. Frank

Die Nördlinger Praxis für Allgemeinmedizin Dr. Frank hat ihr Team weiter verstärkt. Seit November 2024 arbeitet laut einer Pressemitteilung Dr. med. Martin Euba als Facharzt für Allgemeinmedizin und Notfallmedizin in der Praxis, die im vergangenen Jahr ins neue Ärztehaus in der Augsburger Straße umgezogen ist. Der gebürtige Aichacher studierte in München und absolvierte seine Facharztausbildung in Kempten, Friedberg, Augsburg und München. Ab Februar 2025 verstärkt zudem Dr. Juliane Peters als Weiterbildungsassistentin für Allgemeinmedizin das Team.

Sie wird ihren ambulanten Teil der Facharztweiterbildung in der Praxis durchführen. Nach ihrer Elternzeit ist auch Dr. Silvia Hubel wieder in der Praxis tätig. Für sechs Monate wird Tamara Dejanovic die Praxis verlassen, um ihre Facharztweiterbildung in der Chirurgie im Stiftungskrankenhaus Nördlingen abzuschließen. Damit hat sie ihre gesamte Facharztweiterbildung zur Allgemeinmedizinerin im Landkreis Donau-Ries absolviert, unter anderem im Krankenhaus Oettingen, in der Klinik in Nördlingen sowie in der ambulanten Ausbildung in der Praxis in Nördlingen.

Drei Praxen im Ärztehaus in der Augsburger Straße

Die Praxis Dr. Frank legt laut eigener Pressemitteilung großen Wert auf die Ausbildung von medizinischem Fachpersonal, darunter medizinische Fachangestellte, Physician Assistants sowie Medizinstudierende und angehende Fachärzte. Im vergangenen Jahr konnten mehrere Praktikantinnen und Praktikanten begrüßt werden. Dr. Georg Frank betont: „Die Weiterbildung und Ausbildung von Ärztinnen, Ärzten und medizinischem Fachpersonal liegt uns besonders am Herzen. Mit unserer vollen Weiterbildungsermächtigung und dem Status als akademische Lehrarztpraxis der Universitäten Augsburg und Erlangen pflegen wir einen engen Kontakt zum potenziellen Nachwuchs und leisten so einen aktiven Beitrag zur Sicherung der ärztlichen Versorgung in der Region Nördlingen.“

Das Krankenhaus Nördlingen als Lehrkrankenhaus der Universität Augsburg biete zudem eine wertvolle Gelegenheit für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, um den medizinischen Nachwuchs zu gewinnen und auszubilden. „Durch die enge Verzahnung von ambulanter und stationärer Weiterbildung und der dazugehörigen Weiterbildungsbefugnis tragen wir dazu bei, den ärztlichen Nachwuchs in unserem Landkreis langfristig zu sichern,“ so Frank. Ins neue Ärztehaus in der Augsburger Straße sind im vergangenen Jahr drei Arztpraxen, eine logopädische Einrichtung sowie ein Sanitätshaus mit Rehatechnik eingezogen. Neben dem Team von Dr. Frank befinden sich dort die Kinderarztpraxis Dr. Sigrid Scharrer-Bothner und die Praxis von Orthopädin Dr. Sabine Lippacher. (AZ)