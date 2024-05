Neues Ärztehaus in Nördlingen eingeweiht

In der Augsburger Straße haben nicht nur Dr. Georg Frank und Dr. Sabine Lippacher ihren Sitz. Auch Kinderärztin Dr. Sigrid Scharrer-Bothner arbeitet dort.

Das neue Ärztehaus in der Augsburger Straße in Nördlingen ist offiziell seiner Bestimmung übergeben worden. Drei Arztpraxen, eine logopädische Einrichtung sowie ein Sanitätshaus mit Rehatechnik sind dort eingezogen. Investor ist das Nördlinger Bauunternehmen Arlt. Initiator war der Allgemeinmediziner Dr. Georg Frank.

Geschäftsführer Christoph Arlt sieht das Gebäude als Symbol für Fortschritt, Zusammenarbeit und eine bessere Zukunft der medizinischen Versorgung in der Stadt, wie er in seiner Ansprache am Samstag betonte. „Es ist zudem der Inbegriff einer gemeinsamen Vision, hochwertige Gesundheitsleistungen in einem modernen Umfeld zu bieten“, betonte Arlt. Zudem habe er als Investor den bisherigen Problemen der „alten“ Praxen entgegentreten wollen: fehlender Schallschutz, keine Barrierefreiheit sowie nicht vorhandene Parkplätze.

Tödlicher Unfall von Dr. Amir Dastghibi

Weiter sagte Arlt, dass im Juli 2021 festgestanden sei, wer ins neue Ärztehaus einziehen werde: Orthopädin Dr. Sabine Lippacher, Kinderärztin Dr. Sigrid Scharrer-Bothner, die Hausarztpraxis von Dr. Georg Frank sowie die Zahnarztpraxis von Dr. Amir Dastghibi. „An Weihnachten 2022 mussten wir dann erfahren, dass Dr. Dastghibi im Urlaub einen tödlichen Unfall hatte. Somit wurde plötzlich eine größere Fläche im Haus wieder frei.“ Eine zusätzliche Hiobsbotschaft sei der Stopp der KfW-Förderung durch die Bundesregierung gewesen, schilderte der Geschäftsführer die missliche Situation, in der er sich zwischenzeitlich befunden habe.

Ein Rückzug aus dem Projekt sei jedoch wegen des bereits laufenden Abbruchs des bisherigen Bestandsgebäudes nicht mehr infrage gekommen. „Im April 2023 stellte die KfW dann doch noch einen Fördertopf zur Verfügung, bei dem schließlich Teile des Ärztehauses Berücksichtigung fanden.“ Nach längerer Suche und verschiedenen Gesprächen habe man mit der Logopädie Dorn und Wunderlich sowie Reha-Technik Schmitz die freien Flächen nutzen können. Sein Unternehmen habe es sich als Investor zum Ziel gesetzt, so Arlt, ein Zentrum zu schaffen, das nicht nur die Bedürfnisse der Patienten erfülle, sondern auch die Arbeitsbedingungen für das Praxispersonal verbessere. Er dankte allen an dem Vorhaben beteiligten Personen, Firmen und Büros.

Idee zum neuen Ärztehaus von Dr. Georg Frank

Oberbürgermeister David Wittner würdigte die Praxisinhaber, dass sie sich zum Standort Nördlingen bekennen und ihren Mitarbeiterinnen attraktive Arbeitsplätze bieten würden. Das ärztliche Zentrum stehe darüber hinaus für die Bemühungen der Stadt, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und zu gut erreichbaren, barrierefreien Arztpraxen beizutragen. Die erste Idee, ein Ärztehaus außerhalb der Stadtmauer zu schaffen, sei ihm Mitte 2020 gekommen, bekannte Frank. Er sei froh, zwei Kolleginnen als Mitstreiterinnen gefunden zu haben. „Alle wollten sich mit ihren Praxen verändern, weil die Verhältnisse in der Altstadt mitunter beengt und nicht mehr zeitgemäß gewesen sind.“

Lesen Sie dazu auch