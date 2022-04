Das Stabenfest kommt mit vollem Rahmenprogramm aus der Pandemie zurück

Das Stabenfest rückt näher. Deshalb wurde nun das Programm der Rahmenveranstaltungen bekannt gegeben – unter anderem mit Informationen zum Volksfestwochenende.

Am 16. Mai wird beim Stabenumzug erstmals seit 2019 wieder zu hören sein: "Kinder, lasst die Schule sein, Stabenfest ist heut'." Zusätzlich zum laut Oberbürgermeister David Wittner "wahrscheinlich ältesten Kinderfest Bayerns" – dem Stabenumzug – wurde am Dienstagnachmittag von Vertretern der Stadt, des fürstlichen Brauhauses Wallerstein und der Rieser Nachrichten das Rahmenprogramm des Volksfestwochenendes bekannt gegeben – inklusive einiger Neuerungen.

Unberührt bleibt der traditionelle Umzug am Stabenmontag, es gibt lediglich eine neue Route sowie ein neugestaltetes Liederheft, unter anderem mit Bildern zum Ausmalen oder eine Bastelanleitung für Stabengucker. Mit der Überarbeitung wolle man mit Schwung in das erste Stabenfest seit Pandemiebeginn starten. Für den Umzug wünschte sich Oberbürgermeister Wittner natürlich eines: gutes Wetter.

Mit einem neugestalteten Liederheft will man mit Schwung in das Stabenfest starten. Foto: Dominik Durner

Dem schloss sich Erbprinz Carl-Eugen zu Oettingen-Wallerstein vorbehaltlos an: "Es köchelt, die Leute haben wieder Lust." Schönes Wetter sei vor allem für die Kinder wünschenswert; insgesamt drei Jahrgänge dürfen dieses Jahr zum ersten Mal beim Stabenumzug mitlaufen. Der Erbprinz war gemeinsam mit Braumeister Volker Röthinger als Vertreter der fürstlichen Brauerei Wallerstein Teil der Informationsrunde. Neben der Ankündigung, dass es genug Bier geben werde, hatte Carl-Eugen zu Oettingen-Wallerstein aber auch unfreudige Kunde: Die Bauarbeiten am beliebten Sixengarten werden nicht rechtzeitig zum Stabenfest fertig, man lote aber die Möglichkeit einer Ausweichstätte aus.

Der Freitag ist als Sondertag eine Neuerung für das Stabenfest

Das bereits gebraute Festbier mit 13,5 Prozent Stammwürze wird aber auch im Festzelt von Christian Papert ausgeschenkt. Anstechen wird das Fass OB Wittner am Samstag, im Anschluss werden die Maibäume der Profi-Klasse prämiert. Sonntags gibt es einen "Tag der regionalen Blasmusik" mit den "Fidele Jagsttälern" sowie abends des Musikvereins "D'Maihinger", montags wird nach dem Stabenumzug zum Frühschoppen geladen, ehe die "BayernMafia" das Stabenfest abschließt. Außerdem wird es jeden Tag eine Festzeltküche geben, um für das leibliche Wohl zu sorgen.

Neu wird aber der Sondertag am Freitag sein, für den wie berichtet die "Troglauer" als Höhepunkt aufwarten. Vorverkauf-Tickets gibt es weiterhin in der Geschäftsstelle der Rieser Nachrichten in der Deininger Straße 8 oder online unter stabenfest.de für jeweils zehn Euro zu kaufen, inklusive zwei Euro Vorverkaufsgebühr. Von dieser spendet der Heimatverlag einen Euro an die Kartei der Not für die Ukrainehilfe, von den acht Euro Festzelteintritt steuert Festwirt Christian Papert ebenfalls einen Euro der Ukrainehilfe bei.

Daniel Wizinger, Leiter der Tourist-Information, stellte außerdem die Problematik der Vorplanung dar. Man sei zwar positiv gestimmt gewesen, dass das Staben in irgendeiner Form stattfinden kann, sagte er: "Seit ein paar Wochen wissen wir es aber erst mit Sicherheit." Für die Schaustellerinnen und Schausteller sowie die Festzelt-Gastronomie habe man deshalb und aufgrund der Ausfälle der vergangenen beiden Jahre den Freitag mit in das Programm genommen, um – losgelöst vom Kinderfest – das Staben- auch als Volksfest attraktiver zu machen.

Vertreter des fürstlichen Brauhauses Wallerstein, der Stadt Nördlingen und der Rieser Nachrichten informierten über das Stabenprogramm. Foto: Dominik Durner

Die Maibäume werden am Samstagabend im Festzelt prämiert

Oberbürgermeister David Wittner fügte an: "Die Kellnerinnen und Kellner stehen jetzt genauso wie die Schausteller auf Knopfdruck wieder da, nachdem man in den letzten beiden Jahren vielleicht umgesattelt hat." Ein weiterer Punkt im Rahmenprogramm ist die Traktoraustellung und -oldtimershow am Sonntag. Als Anreiz gibt es für die Traktorfahrerinnen und -fahrer ein Freigetränk, wenn sie bis um 12 Uhr auf der Kaiserwiese stehen.

Zum Maibaumwettbewerb, der dieses Jahr in die 47. Ausführung geht, erklärte der Betriebsleiter des Heimatverlages der Rieser Nachrichten, Heiko Spielvogel, dass es auch dieses Jahr wieder zwei Klassen geben werde. Für die Profi-Klasse, in der sich alle Teilnehmenden gegenseitig bewerten, haben sich rechtzeitig zum Anmeldeschluss zwölf Orte und Vereine angemeldet. Heimatverleger Christoph Eigenrauch stiftet außerdem einen neuen Wanderpokal. Überreicht wird dieser wie üblich als Höhepunkt des Samstagabends an die Teilnehmer mit der höchsten Punktzahl.

Für die Online-Klasse können am 1. Mai bis 23.59 Uhr auf maibaumwettbewerb.de Bilder der aufgestellten Maibäume mit Angabe von Kontaktdaten hochgeladen werden – ausgeschlossen sind lediglich die Teilnehmer der Profi-Klasse. Für beide Klassen gibt es außerdem wie vor der Pandemie schon üblich, Preise in Form von Freibier von der fürstlichen Brauerei, nach Plätzen gestaffelt.