Nördlingen

18:00 Uhr

Diskussion um Statue in Nördlingen: Wird Gerd Müller "ins Abseits" gestellt?

1974, WM-Finale in München, Gerd Müller schießt - und Tor: 2:1 gewann die deutsche Mannschaft gegen die Niederländer. Der Nördlinger soll in seiner Heimatstadt als Bronzefigur verewigt werden.

Plus Der Beschluss, die Statue des Weltfußballers vor das Berger Tor zu stellen, wird in Nördlingen kontrovers diskutiert. Jetzt sind die Frickhinger Anlagen im Spiel.

Von Martina Bachmann

Gerd Müller, so sagen es Fußballexperten, hatte als Spieler ein untrügliches Gespür dafür, am rechten Platz zu stehen. Irgendwo vor dem Tor, bereit, den Ball jederzeit in eben jenes zu schießen. Noch heute ist er mit 365 Treffern in 427 Spielen Rekordtorschütze der Bundesliga. Vergangenen August ist Müller gestorben, die Stadt will zum ersten Jahrestag seines Todes eine Statue von ihm aufstellen. Und deren geplanter Standort vor dem Berger Tor sorgt derzeit für reichlich Gesprächsstoff in der Stadt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen