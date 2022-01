Nördlingen

18:00 Uhr

Gedenkstätte: Nördlingens Gerd-Müller-Statue wird in Hessen gegossen

Plus Die Gestaltung einer Gedenkstätte für den in Nördlingen geborenen Gerd Müller nimmt Konturen an. Auch vom Deutschen Fußball-Bund kommt Unterstützung.

Von Robert Milde

Als der Ausnahmefußballer Gerd Müller am 15. August vergangenen Jahres in einem Pflegeheim in Wolfratshausen im Alter von 75 Jahren starb, war die Anteilnahme in ganz Deutschland und darüber hinaus groß. In Müllers Geburtsstadt Nördlingen war man sich schnell einig, dass der ehemalige Welt- und Europameister über das Gerd-Müller-Stadion hinaus ein bleibendes Denkmal erhalten sollte. Diese Planungen nehmen jetzt immer konkretere Formen an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

