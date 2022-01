Nördlingen

17:13 Uhr

An diesem Ort in Nördlingen soll bald eine Gerd-Müller-Statue stehen

Plus Wäre der Stänglesbrunnen geeignet? Oder doch der Platz vor dem Berger Tor? Oder soll die Gerd-Müller-Statue ganz woanders hin? Es gibt eine Entscheidung.

Von Martina Bachmann

Ganz und gar nicht einig waren sich die Nördlinger Stadträte am Dienstagabend, als es um das Andenken an den wohl berühmtesten Sohn der Stadt ging: Gerd Müller. Der ist bekanntlich in der Altstadt aufgewachsen, spielte auch beim TSV - um danach beim FC Bayern München seine Weltkarriere zu starten. Unvergessen ist das Tor, mit dem er Deutschland 1974 zum Weltmeistertitel schoss. Im vergangenen August starb Gerd Müller, in Nördlingen soll ihm mit einer Statue gedacht werden. Doch wo soll die aufgestellt werden?

