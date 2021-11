Nördlingen

12:05 Uhr

Gerd Müller: Wo soll seine Statue in Nördlingen hin?

1974, WM-Finale in München, Gerd Müller schießt – und Tor: 2:1 gewann die deutsche Mannschaft gegen die Niederländer. In dieser Pose soll der Nördlinger in seiner Heimatstadt als Bronzefigur verewigt werden. Wo die stehen soll, dazu gibt es unterschiedliche Ansichten.

Von Martina Bachmann

Es gibt kaum einen Nördlinger, der in der Welt so bekannt ist wie Gerd Müller. Unvergessen ist bei vielen Fans, wie der Fußballer 1974 die Flanke von Rainer Bonhof annimmt, sich dreht und den Ball zum 2:1 ins Tor schießt – und Deutschland damit in München zum Weltmeister macht. Im Sommer ist Gerd Müller gestorben. Die Stadt will mit einer Bronzestatue an ihn erinnern. Sie soll Müller beim Weltmeisterschuss von 1974 zeigen. Damit sind viele Nördlinger offenbar einverstanden. Nur der Ort, an dem Gerd Müller verewigt werden soll, sorgt für Diskussionen.

