Nördlingen

vor 47 Min.

Nördlingen und seine "Sternschwestern": Eine besondere Beziehung

Plus Der Orden der Franziskanerinnen besteht in Nördlingen seit mehr als 150 Jahren. Was verbindet die Stadt und die Nonnen – damals, heute und in kommenden Tagen?

Von Marlene Eberhardt Artikel anhören Shape

"Ganz ehrlich, vor dem Tag, an dem die Schwestern nicht mehr da sind, haben wir Angst", sagt Dr. Timo Meister. Mit ihrem Rückzug verlöre der Bildungskomplex nicht nur sein "Herzstück", sondern auch "gute Freunde, Ratgeber und Herzensmenschen" - doch ihr Geist werde immer präsent bleiben. Mit diesem Geist, von dem der Leiter der Fachakademie für Sozialpädagogik spricht, haben die Franziskanerinnen des Klosters Maria Stern in ihrem über 150 Jahre andauernden Wirken in Nördlingen nicht nur die Kinder der Region beeinflusst. Doch die "Sternschwestern" werden immer weniger, älter – und niemand rückt nach.

Alles begann 1868, erzählt Schwester Sigrid, Oberin und seit rund 57 Jahren Nonne in Nördlingen. Ursprünglich zum Zweck der Mädchenbildung entstanden, haben seither zahllose Kinder aus dem Rieser Umland die unterschiedlichen Bildungseinrichtungen der Nördlinger Filiale durchlaufen, zu der zwischenzeitlich sogar ein Internat gehörte. Als Krankenschwestern versorgten die Nonnen Verwundete beider Weltkriege. Heute bestehen noch die Realschule Maria Stern und die Fachakademie für Sozialpädagogik (FakS). Dort arbeiteten die Schwestern als Lehrerinnen, im Klosterkindergarten als Erzieherinnen. Bereits als die Erzieher-Ausbildung Anfang 1900 noch völlig neu war, boten die "Sternschwestern" sie an, ergänzt um weitere Bildungsangebote. Als eine der ersten hätten sie Männern die Ausbildung ermöglicht, sagt die Oberin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen