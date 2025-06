Nina Hellriegel spielt Maria Holl: Die Frau, die mehr als 60 Mal der Folter widerstand

Unfassbar ist aus heutiger Sicht, welche Grausamkeiten Nördlinger einst ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern angetan haben. Mütter wurden ihren Kindern entrissen, Unschuldige denunziert, bösartig gefoltert und am Ende sogar verbrannt. 34 Frauen und ein Mann fielen in den Jahren zwischen 1589 und 1598 dem Hexenwahn zum Opfer. Nur eine überlebte all ihre Peiniger: Maria Holl. Ihre Geschichte bringt der Verein Alt Nördlingen in diesem Jahr auf die Freilichtbühne Alte Bastei. Doch wie spielt man jemanden, den selbst die grausamsten Folterknechte der Stadt nicht brechen konnten?

