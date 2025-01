Brief- und Paketservices an der neuen Poststation in Riesbürg

Eine zusätzliche Anlaufstelle für Post- und Paketservices gibt es ab sofort in Goldburghausen: Die Deutsche Post und DHL haben in der Raiffeisenstraße 30 eine Poststation in Betrieb genommen. Das teilt die Gemeinde Riesbürg mit. Der neu entwickelte Automat ist rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche zugänglich. Er bietet nahezu alle Postdienstleistungen, die Kunden in Filialen am häufigsten nachfragen. Der Kauf von Brief- und Paketmarken ist ebenso möglich wie der Versand von Briefen und Paketen. Auch der Empfang von DHL Paketen ist an der Poststation mit 45 Paketfächern möglich; für diesen Service ist – wie bei der Packstation – eine einmalige Registrierung erforderlich.

„Die Poststation ist ein Angebot an unsere Kundinnen und Kunden, postalische Leistungen auf für sie möglichst bequeme Weise an zusätzlichen Standorten zu nutzen“, erklärt Martin Fichtner, regionaler Politikbeauftragter der DHL Group. „An vielen Stellen erleichtern Automationslösungen uns bereits das alltägliche Leben – seien es Geldautomaten, Ticketautomaten oder DHL Packstationen.“

Automaten in Goldburghausen haben integrierten Briefkasten und Paketfächer

Bürgermeister Willibald Freihart ergänzt: „Wir freuen uns über die Poststation in Goldburghausen. Nun können unsere Bürger rund um die Uhr Ihre Postgeschäfte erledigen.“ „Die Poststation ist wirklich praktisch und auch leicht zu bedienen. Wer unsicher ist, kann per Videotelefonie oder Telefon Hilfe von einem Servicemitarbeiter erhalten“, fügt Ortsvorsteherin Margarete Förstner hinzu.

Die Poststation hat einen Touchscreen und ist intuitiv bedienbar. Die Automaten haben einen integrierten Briefkasten sowie Paketfächer. Brief- und Paketmarken können an den Poststationen bargeldlos mit allen gängigen EC-Karten, mit Visa- und Master Card sowie mit Google Pay und Apple Pay gekauft werden. Die Nutzung der Poststation ist nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden.