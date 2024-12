Riesbürg erhöht Wassergebühren und passt Grundsteuerhebesätze an

Auf die Haushalte in Riesbürg kommt im neuen Jahr eine kräftige Anhebung der Wassergebühr zu. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung am Montagabend beschlossen. Auch neue Hebesätze für die Grundsteuer haben die Räte beschlossen. Zudem gab es Informationen über den Stand der Planungen zur „B29 neu“ zwischen der Röttinger Höhe bei Lauchheim und Nördlingen.

