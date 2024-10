Der Anbau des Weißen Turms der Harburg ist sogar erdbebensicher

Dort, wo früher der Archivar des Harburger Schlosses wohnte, in einem Anbau, unterhalb des sogenannten Weißen Turms, steht jetzt ein schmuckes weißes Häuschen, dessen rotes Fachwerk sich deutlich vom sonst einheitlichen hellbraun-beige der übrigen Anlagen einer größten, ältesten und am besten erhaltenen Burganlagen Süddeutschlands abhebt. Was für ein Aufwand hinter einer für den Laien eher überschaubaren Sanierung verbirgt, schilderte nicht nur Friedrich Hertle in seiner Eigenschaft als stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Fürst zu Oettingen-Wallerstein Kulturstiftung Harburg.

Harburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Anbau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedrich Hertle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis