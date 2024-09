KTV Ries verteidigt gegen Exquisa Oberbayern die Tabellenspitze

Der KTV Ries setzte sich in dem erwartet spannenden Wettkampf gegen die Turner von Exquisa Oberbayern mit 32:30 durch und darf den zweiten Saisonsieg in der 2. Bundesliga Süd feiern. In einem bis zur letzten Übung spannenden Duell revanchierten sich die Rieser für die letztjährige Niederlage und gingen als Sieger hervor. Sie verteidigten dabei auch die Tabellenspitze. Topscorer des Abends wurde Tomoya Kashiwagi.

Schon im Vorfeld war eine hart umkämpfte Begegnung erwartet worden und dieser Erwartung wurde das Aufeinandertreffen dann auch gerecht. In einem nahezu dreistündigen Duell schenkten sich beide Mannschaften nichts und so stand erst ganz am Ende fest, dass der KTV die Halle als Gewinner verlassen würde. Am Boden zeigten die Hausherren ihr Können und untermauerten den Anspruch auf den angestrebten Meistertitel. Im ersten Duell musste Buschmann nach verturnter Übung einen Scorepunkt abgeben. Kashiwagi holte aber direkt drei Punkte in der zweiten Paarung. Trotz guter Übungen mussten aber auch Kuhn und König drei und einen Punkt abgeben und so ging das erste Gerät mit 5:3 an die Oberbayern.

Turner des KTV Ries können sich schnell absetzen

Das Pauschenpferd lag dann in Rieser Hand. Mit 8:2 holten sich die Nördlinger Turner die Führung wieder zurück. Auch wenn Leonhardt im ersten Duell noch zwei Punkte seinem Kontrahenten überlassen musste, holte Henning bei seinem ersten Einsatz an diesem Abend direkt fünf Scorer. König sicherte weitere zwei Scorepoints. Yolshin-Cash konnte in seinem ersten Auftritt im Trikot des KTV ebenfalls überzeugen und holte einen weiteren Punkt zum 11:7-Zwischenstand aus Sicht der Rieser.

Am letzten Gerät vor der Halbzeit konnte die Mannschaft aus dem Krater sich mit einem 8:3 weiter absetzen. Buschmann und Kashiwagi zeigten sehr gute Übungen und sicherten ihrem Team damit jeweils vier Punkte. Henning erzielte gegen den Gastturner der Hausherren ein wichtiges Remis und Kuhn musste im letzten Duell vor der Pause drei Punkte seinem Gegner überlassen. Damit stand es nach drei Geräten 19:10 und das Team um Headcoach Fabian Wolf hatte einen respektablen Vorsprung herausgeturnt, welcher den KTV aber nicht in Sicherheit wiegen sollte.

Am Reck entscheidet sich das Duell

Den Sprung holten sich mit 7:5 wieder die Oberbayern und konnten leicht verkürzen. Kuhn holte gegen den Gastturner sehr wichtige zwei Punkte. Buschmann und König mussten dann aber drei und vier Scores abgeben, bevor Kashiwagi in der letzten Sprungpaarung nochmals drei Zähler gewinnen konnte, was zum Stand von 24:17 führte. Am Barren machte Henning mit einer sicheren Übung den Auftakt und gewann vier Punkte. Buschmann konnte seinem Kontrahenten ebenfalls Paroli bieten und sicherte ein Remis. Weitere vier Scores holte Yolshin-Cash bei seinem zweiten Einsatz an diesem Abend. Kuhn verlor dann abschließend am fünften Gerät nochmals fünf Scores und so stand es vor dem Reck 32:22. Eigentlich ein Vorsprung, welcher die Rieser nicht mehr in Bedrängnis bringen sollte. Aber einige Fehler und ein 8:0-Gerätesieg der Oberbayern brachten nochmals viel Spannung in das Geschehen.

Henning sicherte in der ersten Paarung ein Remis. Buschmann musste drei Punkte abgeben, bevor Kashiwagi dann ebenfalls nochmals ein Remis erzielen konnte. Trotz fünf verlorener Scores im letzten Duell des Abends war den Riesern der Sieg nicht mehr zu nehmen und nach einem außergewöhnlich langen Wettkampf konnte der zweite Saisonsieg und die Verteidigung der Tabellenspitze gefeiert werden. Nach einem Pausenwochenende geht es dann in zwei Wochen zum StTV Singen.