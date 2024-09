KTV Ries setzt gegen Bühl ein Ausrufezeichen

Mit einem deutlichen 71:14-Sieg sind die Turner des KTV Ries in die neue Saison gestartet und haben damit gleich mal die Tabellenführung in der 2. Bundesliga Süd übernommen. Von Beginn an dominierte das Nördlinger Team die Begegnung und konnte letztendlich auch alle sechs Geräte gewinnen, trotz der Fehler, welche es beim Auftaktwettkampf durchaus gab.

Gerade am Startgerät, dem Boden zeigte sich, dass das Team aus dem Ries am Saisonanfang erst wieder in den Wettkampfmodus reinfinden musste. Alexander Kuhn war allerdings von Anfang an da und holte mit einer sehr guten Übung die ersten fünf Punkte der neuen Saison. Lucas Buschmann und Clemens König stürzten in ihrer jeweiligen Kür und eröffneten dem Gegner damit die Möglichkeit für zwei und fünf Scorepunkte. Allerdings sicherte Neuzugang Tomoya Kashawagi dem KTV nochmals fünf Scores und damit auch den 10:7-Gerätesieg. Am Pauschenpferd waren die Rieser Turner aber wieder voll da und sowohl Lukas Leonhardt, als auch Maximilian Henning konnten bei ihren ersten Einsätzen in 2024 überzeugen und drei und fünf Punkte für ihr Team holen. König musste drei Zähler an das junge Nachwuchstalent des TV Bühl abtreten, bevor dann Marco Sarrugerio mit einer beeindruckenden Darbietung wieder fünf Punkte sicherte und damit auf 23:10 erhöhte.

Demonstration der Stärke an den Ringen

Mit dieser schon komfortablen Führung nach nur zwei Geräten ging es dann an die Ringe. Das letzte Gerät vor der Halbzeitpause und hier demonstrierte der KTV Ries wieder einmal sein Können am Kraftgerät. Mit 15:0 wurde das dritte Gerät sehr eindeutig gewonnen. Trieb machte mit einer sehr sauberen Übung und vier gewonnenen Scorepunkten den Auftakt. Gefolgt von Buschmann und Henning, welche beide drei Punkte aus ihren Duellen mitbrachten. Das Highlight kam dann mit Sarrugerio zum Schluss, welcher mit einer spektakulären Übung weitere fünf Punkte für die Mannschaft holte und damit den 38:10-Halbzeitstand fixierte.

Auch nach der Pause ließen die KTV-Turner nichts anbrennen und beschlossen auch das vierte Gerät ohne Punktverlust. Trieb und Kuhn präsentierten jeweils ihre neuen Sprünge. Die gute Ausführung verhalf zu einem Remis und vier gewonnenen Punkten. Kashiwagi holte ebenfalls vier Scorer und im letzten Duell mit Buschmann gab es dann das zweite Unentschieden des Abends. Auch am Barren holte das Rieser Team weiter Punkte. Trotz Problemen reichte es für Sarrugerio noch für drei Punkte. Auch Buschmann und Henning konnten mit zwei und fünf Punkten ihre jeweiligen Duelle gewinnen. Einzig Kuhn musste trotz gelungener Kür seinem Kontrahenten vier Zähler überlassen, was einen Zwischenstand von 56:14 vor dem abschließenden Reck bedeutete.

KTV Ries trifft als Nächstes auf Exquisa Oberbayern

Das Reck ging dann wieder mit einem sehr deutlichen 15:0 an die Hausherren. Trieb und Henning holten zwei und drei Scores. Buschmann und Kashiwagi gewannen dann nochmals jeweils fünf Punkte und sorgten für den sehr deutlichen 71:14-Endstand. Trotz des sehr deutlichen Ergebnisses gab es durchaus ein paar Fehler, welche das Team um die Trainer und Betreuer Fabian Wolf, Jürgen Wundel, Wolfgang Eichmeier und Waldemar Kuhn bis nächste Woche abstellen wollen. Denn dann geht es gegen einen der härtesten Gegner in dieser Saison – Exquisa Oberbayern. Alles in allem aber war der Auftakt für den KTV Ries durchaus gelungen und man darf freudig auf den weiteren Saisonverlauf hoffen.

Nächster Heimwettkampf ist am 19. Oktober das Derby gegen den TSV Buttenwiesen, welcher sich ebenfalls beim Auftakt in beeindruckender Form präsentiert hat. (AZ)