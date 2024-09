Zweiter Wettkampf des KTV Ries verspricht Hochspannung

Eine schwierige Herausforderung steht den Turnern des KTV Ries am zweiten Wettkampfwochenende bevor. An diesem Samstag geht es im Süden Münchens gegen die Mannschaft von Exquisa Oberbayern – den aktuellen Vizemeister und Titelaspiranten der 2. Bundesliga Süd. Somit sind die Gastgeber definitiv in der Favoritenrolle. Chancenlos sind die Rieser allerdings nicht und werden alles versuchen, sich für die Niederlage aus dem Vorjahr zu revanchieren.

Thomas Frisch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wettkampf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochspannung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis