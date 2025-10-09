TSV-Basketballer empfangen einen starken Aufsteiger

Im zweiten Spiel der neuen Regionalliga-Spielzeit ist den Nördlinger Basketballern am vergangenen Freitag dank einer starken Mannschaftsleistung ein erster 91:74-Erfolg über Vilsbiburg gelungen. Am Samstag darf die Mannschaft von Trainer Ajtony Imreh schon wieder vor eigenem Publikum ran, doch mit dem ungeschlagenen Aufsteiger München Basket wartet eine schwierige Aufgabe.

Die Münchner sind die Überraschungsmannschaft der noch jungen Saison, denn obwohl man dem Aufsteiger ein schlagfertiges Team attestierte und Ambitionen zum Ligaverbleib prophezeite, waren die zwei Auftaktsiege über Haching (74:61) und Schwabing (92:81) derart deutlich nicht zu erwarten. Die Münchner, die mit einem Trainerduo aus Philip Gatza und Nora Schlechtweg auftreten, überzeugten mit viel Offensivpower – mit 83 Zählern pro Spiel stellen sie den zweitbesten Angriff der Liga, gepaart mit einer soliden Defensive.

Basketball: TSV-Trainer Ajtony Imreh hofft in Nördlingen auf Heimvorteil gegen München

Besonders auf dem Schirm haben müssen die Nördlinger die Topscorer Sebastian Ebertz und Maximilian May, die mit je 21,5 Zählern im Schnitt aktuell die beiden gefährlichsten Werfer der gesamten Liga sind. Ebertz trifft außerdem von der Dreierlinie mehr als 40 Prozent seiner Versuche. Mit seinen durchschnittlich knapp zehn Rebounds wird May derweil die Nördlinger Center Eichler, Seeberger und Delage unter dem Korb beschäftigen, wobei das gesamte TSV-Team bei der Reboundarbeit zuletzt noch Schwächen aufwies.

Trotz der starken Form der Gäste hat die Imreh-Truppe gute Gründe, an einen Sieg zu glauben. Gegen die Vilsbiburger zeigte Nördlingen vor allem in der zweiten Hälfte attraktiven Offensivbasketball, traf seine Würfe hochprozentig und erzwang in der Verteidigung immer wieder Ballverluste. Trainer Ajtony Imreh lobte das gute „Teamwork“, erkannte aber auch, dass „noch viel Arbeit“ vor ihm und seinen Schützlingen liegt. Optimistisch dürfte ihn stimmen, dass die Neuen im Team, Ortelli, Minguillon und Delage, sich bereits bestens in ihren neuen Rollen eingefunden haben und den Riesern mit ihren dreizehn, siebzehn und zwölf Punkten über die ersten beide Spiele ein völlig neues Gesicht im Angriff verpassen.

Helfen soll den TSV-Basketballerin das eigene Publikum, dessen Einfluss man schon am vergangenen Freitag spürte, als Nördlingen sich im Schlussviertel, angetrieben von den Fans, in einen regelrechten Rausch spielte. Ob Ähnliches auch gegen die unbesiegten Münchner wieder möglich ist, bleibt abzuwarten. Tip-off ist am Samstag um 19.30 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle in Nördlingen.