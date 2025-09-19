Mehr als 80 Kinder lernen beim TSV Nördlingen das Basketballspielen

Zum 35. Mal hat in der letzten Sommerferienwoche das Basketballcamp des TSV Nördlingen stattgefunden. Erwartungsfroh trafen sich am Montagmorgen mehr als 80 Kinder und zehn Coaches im Foyer der Hermann-Keßler-Halle. Unter der Leitung von Gary Szabo und den weiteren Trainern und Übungsleitern absolvierten die Buben und Mädchen täglich von 9 Uhr bis 15 Uhr abwechslungsreiche Trainingseinheiten.

Die jungen Basketballer wurden je nach Alter in vier Gruppen eingeteilt, in denen sie trainierten, spielten und sich in den Wettkämpfen gegenüberstanden. Am Vormittag wurde in drei Trainingseinheiten an Ballhandling und Dribblings, Passen und Fangen, Beinarbeit und am Wurf (Lay-up und Jump-Shot) der Kinder gearbeitet.

Viele Unterstützer tragen das Basketballcamp des TSV Nördlingen

Nach dem Mittagessen gab es noch ein weiteres Training mit individuellen Wettbewerben, bevor die Kinder in mehreren Vier-gegen-Vier- und Fünf-gegen-Fünf-Spielen ihr Können und ihren Ehrgeiz beweisen konnten. Am Freitag, dem letzten Tag des Camps, kam es in den Finalspielen zu engen und spannenden Entscheidungen. So gab es am Ende viele glückliche und verdiente Gewinner, die mit einem Pokal nach Hause gehen durften. Alle Kinder hatten über die Woche viel Spaß und sind nun top vorbereitet auf die neue Saison.

Der Dank der TSV-Abteilung Basketball geht an Gary Szabo, der das Camp organisiert hat, an alle Trainer und die Basketball-Herren-Mannschaft des TSV sowie die Bundesligamannschaft der Eigner Angels für die Unterstützung. Ein großes Dankeschön geht an die Eltern, die morgens Obst geschnitten und mittags Essen an die Kinder verteilt haben, ebenso wie an die Sponsoren Eigner Bauunternehmung, Intersport Sieber, Obst Thrän, Metzgerei Schlecht, Molkerei Gropper und Foto Finck. (AZ)