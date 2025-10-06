Icon Menü
Basketball: TSV Nördlingen bezwingt TSV Vilsbiburg dank furiosem Schlussspurt 91:74

Basketball

Starker Schlussspurt sichert Nördlinger Basketballern ersten Sieg

1. Regionalliga Basketball: Das Spiel gegen Vilsbiburg steht drei Viertel lang auf Messers Schneide. Der letzte Durchgang aber wird zur Machtdemonstration.
Von Max Scherer
    • |
    • |
    • |
    Nördlingens Basketballherren lieferten sich am Freitag ein packendes Duell mit Vilsbiburg, das sie in einem furiosen Schlussviertel deutlich für sich entschieden. Am Ball: Kristian Ortelli.
    Nördlingens Basketballherren lieferten sich am Freitag ein packendes Duell mit Vilsbiburg, das sie in einem furiosen Schlussviertel deutlich für sich entschieden. Am Ball: Kristian Ortelli. Foto: Sebastian Stadali

    Nach der knappen Auftaktniederlage in Schwabing am vergangenen Wochenende wollten es die Basketball-Herren des TSV Nördlingen im ersten Heimspiel der Saison am Freitagabend besser machen. In einer lange ausgeglichenen Partie gegen fordernde Baskets aus Vilsbiburg brauchte es ein sensationelles Schlussviertel der Hausherren, um einen am Ende deutlichen 91:74-Erfolg einzufahren.

