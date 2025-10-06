Starker Schlussspurt sichert Nördlinger Basketballern ersten Sieg

Nach der knappen Auftaktniederlage in Schwabing am vergangenen Wochenende wollten es die Basketball-Herren des TSV Nördlingen im ersten Heimspiel der Saison am Freitagabend besser machen. In einer lange ausgeglichenen Partie gegen fordernde Baskets aus Vilsbiburg brauchte es ein sensationelles Schlussviertel der Hausherren, um einen am Ende deutlichen 91:74-Erfolg einzufahren.
