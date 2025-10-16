Nördlinger Basketballer möchten die Tabellenführung verteidigen

Die Basketball-Herren des TSV Nördlingen haben sich seit dem Saisonbeginn vor rund vier Wochen von Spiel zu Spiel gesteigert und stehen nach zwei Heimsiegen in Serie folgerichtig mittlerweile an der Spitze der Regionalliga Süd. Auswärts konnte die Mannschaft von Trainer Ajtony Imreh allerdings noch keinen Erfolg einfahren, was sich am Samstag in Neustadt an der Aisch ändern soll.

Nördlingen gegen Neustadt heißt an diesem Wochenende: Der Tabellenführer trifft auf das Liga-Schlusslicht. Die Mittelfranken sind nach einem Jahr in der Nordgruppe, das man nach den Playdowns auf dem sechsten Tabellenplatz abschloss und nach welchem man lange um den Ligaverbleib zittern musste, zurück im Süden und wollen dort neu angreifen. Doch der Saisonauftakt missglücke dem Team der erfahrenen Trainer Claus Winkelspecht und Holger Wägner mit drei Niederlagen aus drei Spielen, wobei nach der 61:96-Klatsche gegen Ansbach zum Auftakt gegen Haching (78:79) und Schwabing (63:74) eine klare Leistungssteigerung zu erkennen war.

Basketball: Nördlingen mit Minguillon, Schwarzenberger und Eichler zu Gast in Neustadt

Schwächen haben die Neustädter eindeutig in der Defensive, in der man mit rund 83 gegnerischen Punkten pro Partie ligaweit am meisten Körbe zulässt. Im Angriff setzen die Gastgeber auf den erfahrenen Aufbauspieler Manuel Rockmann, der rund 14 Zähler auflegt und dem TSV aus früheren Auftritten noch bestens bekannt ist. Am Wochenende überragte außerdem Dreierspezialist Aaron Winkelspecht, der fünf Dreier netzte, 32 Punkte machte und den TSV in der Verteidigung beschäftigen soll, ebenso wie Kapitän Christian Bittel mit seinen durchschnittlichen zehn Zählern und seiner Umtriebigkeit auf dem ganzen Feld.

Gerade vor eigenem Publikum und mit dem Willen, endlich den ersten Saisonsieg zu feiern, dürften die Hausherren keine leichte Aufgabe für die Rieser werden. Mit der auf dem Papier stärksten Offensive der Liga und Topscorern wie Daniele Minguillon, Benedikt Schwarzenberger und Josef Eichler in starker Verfassung reist der TSV Nördlingen dennoch als Favorit nach Neustadt.

Imreh lobte zuletzt immer wieder die starke Teamleistung seiner Mannschaft, insbesondere, dass man im Vergleich zur Vorsaison deutlich flexibler wurde und mittlerweile sechs Akteure aufweisen kann, die im Schnitt mehr als acht Zähler erzielen. In der Defensive braucht es erneut Konzentration und Einsatz, um den punktemäßig schwächsten Angriff der Liga auch vor seiner Heimkulisse in Schach zu halten. Tip-off ist am Samstag um 19 Uhr im Schulzentrum in Neustadt an der Aisch.