Nördlinger Basketballer klettern an die Tabellenspitze

Im zweiten Heimspiel der noch jungen Spielzeit hatten die Nördlinger Basketballer mit dem selbstbewussten Aufsteiger München Basket einen starken Gegner vor der Brust. Nachdem sich beide Mannschaften zu Beginn kaum etwas geschenkt hatten, war es wieder eine starke zweite Halbzeit der Rieser, die den am Ende deutlichen 83:65-Erfolg sicherte.

Erstmals in dieser Saison mit dem bis dato verletzten Guard Leo Schwarzenberger starteten die TSVler gut in das Duell mit den zuvor ungeschlagenen Baskets. Kapitän Josef Eichler eröffnete die Körbejagd mit einem erfolgreichen Versuch aus dem Dreierbereich, bevor Daniele Minguillon per Mitteldistanzwurf nachlegte. Doch schnell kamen auch die Gäste auf Betriebstemperatur, streuten in Person der Topscorer Ebertz und Marchesan Dreier ein und gingen in Führung. TSV-Eigengewächs Pascal Schröppel half mit fünf schnellen Zählern, den Rückstand auf 17:21 zu verkürzen, bevor es in die erste Viertelpause ging.

Basketball: Nördlingens Benedikt Schwarzenberger überragt im zweiten Viertel

Auch im zweiten Viertel steckten beide Teams nicht zurück, lieferten sich physische Duelle unter dem Korb und sparten nicht an Fouls. Wieder waren es zunächst die Gäste, die in der Offensive den Ball gut laufen ließen, ihren bulligen Center May unter dem Korb suchten und offene Wurfchancen nutzten. Doch der TSV ließ die Münchner nicht ziehen, sondern fand durch Leo Schwarzenberger, der zweimal unter dem Korb punktete, schnell eine Antwort. Auch das gerade einmal 16-jährige Talent Michael Hirsch durfte sich beweisen und brachte vollen Einsatz in der Verteidigung.

Gegen Mitte des Spielabschnittes übernahm Eigengewächs Bene Schwarzenberger nahezu im Alleingang den Angriff. Immer wieder zog der 22-Jährige zum Korb, ließ mehrere Gegenspieler stehen und schloss trotz großgewachsener Gegner erfolgreich ab. Mit dreizehn Zählern allein im zweiten Viertel sorgte er für den 39:39-Halbzeitstand.

Nach ausgeglichener erster Hälfte zieht Nördlingen im dritten Viertel davon

Wie schon am vergangenen Freitag sahen die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer in der ersten Hälfte ein Duell auf Augenhöhe. Ajtony Imrehs Schützlinge mussten sich also etwas einfallen lassen, und taten das in den folgenden zehn Spielminuten eindrucksvoll. Über eine gesteigerte Intensität in der Defensive erarbeitete der TSV Nördlingen sich viele Ballgewinne, fand gegen die Schlüsselspieler der Baskets die richtigen Mittel und erspielte sich langsam einen Lauf.

Vor allem von der Dreierlinie ließ man nun kaum mehr was liegen. Eichler traf zweimal, gefolgt von Ortelli und Minguillon. Mit fünf erfolgreichen Versuchen zog der TSV langsam davon und konnte derweil weiter von seiner starken Verteidigung zehren. Durch kollektiven Einsatz hielt man die Gäste bei lediglich zehn Zählern, gewann das dritte Viertel mit 25:10 und stellte auf 64:49 vor dem Schlussviertel.

Daniele Minguillon besticht durch exzellente Wurfquoten im Heimspiel

Diesen Vorsprung galt es nun auch über die Ziellinie zu bringen. Münchens Neuzugang Marlon Pook punktete unter dem Korb und von der Dreierlinie, einige Nördlinger Ballverluste nutzten die Gäste zum schnellen Umschalten. Doch die Gastgeber ließen nicht zu, dass das Spiel nochmal eng wurde. Geradezu selbstverständlich bewegte man den Ball im Angriff, bis man den am besten positionierten Mitspieler fand.

Oft war das Minguillon, der mit weiteren zwei Dreiern die Baskets-Defensive gnadenlos bestrafte und sich mit 21 Punkten zum Topscorer der Begegnung machte. Unterstützung bekam er von Delage und Ortelli, die das ganze Spiel schon mit viel Energie auftraten und nun die Führung noch etwas ausbauten. Bis zum Ende nahm Nördlingen den Fuß nicht vom Pedal, Imreh erinnerte seine Truppe daran nochmal mit einer Auszeit, bevor wenig später der 83:65-Endstand feststand.

TSV Nördlingen reduziert seine Ballverluste gegen München Basket deutlich

Damit dürfen die Rieser Basketballbegeisterten auch im zweiten Heimspiel der Saison einen Sieg beklatschen und zusehen, wie der TSV die Tabellenführung übernahm, weil die bisher ungeschlagenen Ansbacher parallel in Vilsbiburg verloren. Obwohl am Ende wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung den Erfolg brachte, stachen die beiden Aufbauspieler Minguillon, mit hervorragenden Wurfquoten von 75 Prozent aus dem Zweier- und 45 Prozent aus dem Dreierbereich, sowie Benedikt Schwarzenberger, der dank seines unnachahmlichen Zuges zum Korb siebzehn Punkte beisteuerte, heraus. Auch die Ansätze Imrehs im Training scheinen Wirkung zu zeigen, insbesondere die Zahl der Ballverluste konnte Nördlingen im Vergleich zu den ersten beiden Auftritten fast halbieren.

TSV Nördlingen: Minguillon (21 Punkte), Seeberger (4), Eichler (12), Delage (5), Schöppel (5), Kluger (2), B. Schwarzenberger (17), L. Schwarzenberger (4), Ortelli (13), Hirsch, Hahn, Brown